Estrella en TikTok pide ayuda a sus millones de seguidores para encontrar al asesino de su hijo Ophelia Nichols, una estrella de TikTok, pide ayuda a sus más de 7 millones de seguidores en esta plataforma, para encontrar al asesino de su hijo de 19 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ophelia Nichols and her son Randon Lee Credit: Facebook/Ophelia Nichols Ophelia Nichols, una estrella de TikTok mejor conocida como ShoeLover99, pide ayuda a sus más de 7 millones de seguidores en esta plataforma para encontrar al asesino de su hijo. Randon Lee, de 19 años, fue asesinado a balazos, reporta PEOPLE. El joven perdió la vida justo antes de cumplir sus 19 años. "Hoy hubiese sido el cumpleaños 19 de su mi niño, pero me lo arrebataron anoche. Se lo arrebataron a mis hijos, a mi esposo y a nuestra familia", dijo en un video que compartió el sábado, donde se ve a la madre llorando. "Mi hijo fue asesinado, fue abaleado". El tiroteo en el que murió Randon Lee ocurrió en una gasolinera en Prichard, Alabama, el viernes en la noche, según reporta WKRN. "Nunca les he pedido nada, pero necesito ayuda con esto", dijo la influencer, conocida como 'Mama Tot' por sus seguidores, y famosa por su acento sureño. "Hay siete millones de personas que me sigue, alguien tiene que saber algo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ophelia Nichols and her son Randon Lee Credit: Facebook/Ophelia Nichols La policía investiga el caso, pero aún no han revelado el motivo del crimen o quién podría haber matado al joven. "Siento un odio en mi corazón que no reconozco porque nunca he sentido odio por nadie", dice Nichols en el video de TikTok, donde aparece con una camiseta con un corazón de arcoíris. En un mensaje que publicó junto al video, Nichols asegura: "no pararé hasta que el asesino de mi hijo sea encontrado y enjuiciado". @@shoelover99 La madre lamenta que terminaron con un futuro brillante al quitarle la vida a Randon. "Tenía solo 18 años, esa es la mejor parte de la vida", añadió. Nichols mostró una foto de su hijo en el video y le habló directamente a su asesino: "Quiero que mires a mi hijo...este es mi hijo y tú me lo quitaste". Justo antes de la tragedia, la influencer compartió un video de una playa en Alabama en la que estaba vacacionando en familia. Randon era su hijo menor, Nichols tiene tres hijos mayores. "Tú serás encontrado. Tú recogerás los frutos de lo que siembras en este mundo", dijo Nichols al asesino de Randon. "Espero que veas el rostro de mi hijo todos los días de tu vida".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Estrella en TikTok pide ayuda a sus millones de seguidores para encontrar al asesino de su hijo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.