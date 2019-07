"Operación peluquín": capturan a sujeto que escondió medio kilo de cocaína en su tupé "Operación peluquín": La Policía Nacional en Barcelona detuvo a un sujeto que intentó esconder medio kilo de cocaína en su tupé. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Elementos de la Policía Nacional en Barcelona se llevaron la sorpresa de su vida cuando al revisar a un pasajero procedente de un vuelo de Colombia descubrieron que debajo de su misteriosa peluca escondía más de medio kilogramo de cocaína. “Su peluquín era muy curioso, pero los agentes de allí son muy expertos y se fijan sobre todo en la actitud. Les llamó mucho la atención lo nervioso que estaba al pasar el control de seguridad”, contó al diario local La Vanguardia un portavoz de la Policía Nacional. Según la policía el hombre viajaba a bordo de uno de los denominados “vuelos calientes”, es decir, aquellos que proceden de países donde existen rutas conocidas de tráficos de estupefacientes. Pero lo que lo hizo caer no fue ni lo protuberante que era su peluca ni lo enorme que era su copete, sino su nerviosismo al pasar seguridad tras su aterrizaje. Fotos liberadas por la policía muestran al caballero muy serio con la peluca y sin ella, descubriendo su cráneo de cabello ralo y engominado con un paquete fijamente asido a la parte superior de su cabeza. Su arresto se produjo el 18 de junio pasado cuando el hombre de 65 años arribó al aeropuerto en un vuelo procedente de Bogotá. Detenido en #Barcelona con droga en su peluquín…. ¡¡se le va a caer el pelo!! 🧓👮‍♂👴🤷‍♀https://t.co/IUjl9l63Du pic.twitter.com/wLxIBBB9Ff — Policía Nacional (@policia) July 16, 2019 El sujeto fue detenido in situ y pruebas determinaron que el polvo misterioso que contenía el paquete era en efecto cocaína. Según fuentes policiales el valor de la droga asciende a los 30,000 Euros, es decir, unos $34,000. Ahora el detenido enfrenta cargos contra la salud pública y se encuentra bajo custodia de las autoridades. El arresto se produjo a solo días que la policia española arrestara a 12 integrantes de una banda de criminales que intentaron introducir cocaína a la Madre Patria por medio de productos plásticos inyectados con la droga. La peligrosa banda estaba comandada por los abuelos y padres de una sola familia y según lo revelado por la policía, su ingenioso sistema conseguía contrabandear hasta 600 gramos de la droga por mes. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image "Operación peluquín": capturan a sujeto que escondió medio kilo de cocaína en su tupé

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.