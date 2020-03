La OMS desmiente mitos y aclara dudas sobre el coronavirus ¿Es cierto que la orina o el frío nos protegen contra el coronavirus?, ¿se contagia a través del aire o picaduras de mosquitos? Mira lo que la OMS dice de estos y otros rumores. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La profunda preocupación que ha desatado la pandemia de coronavirus ha venido acompañada de rumores y apuestas recomendaciones de expertos que circulan en las redes sobre métodos y maneras de prevenir contagios del COVID-19. Unos afirman que el frío, otros que incluso tomar baños calientes o inyectarse vacunas contra la gripe brindan protección frente al COVID-19. Todo esto y más ha sido desmentido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS aclaró que la temperatura normal del cuerpo humano se mantiene, por lo general, en torno a 36,5º y 37º centígrados independientemente de las condiciones meteorológicas y que la mejor manera de evitar contagios es lavarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Image zoom "Hasta ahora, el virus COVID-19 se puede transmitir en todas las áreas, incluidas las áreas con clima cálido y húmedo. Independientemente del clima, adopte medidas de protección si vive o viaja a un área que confirma casos", recomienda en su página web. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cuanto a la versión de que el coronavirus puede transmitirse vía picaduras de mosquitos, la OMS señala que es falso. Agrega que el nuevo virus se propaga cuando las personas sanas tienen contacto con las secreciones de otra infectada cuando esta tose, estornuda o por la saliva o secreciones nasales. Image zoom getty images El coronavirus no puede propagarse a grandes distancias, los secadores de mano no matan al virus y rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los gérmenes virales que ya han entrado en el organismo, según el portal del organismo internacional. Sobre el uso de vacunas para combatir el virus, la OMS indica que las que ninguna de las existentes para enfermedades como el caso de la neumonía o la influenza protegen contra el virus, sino que hace falta el desarrollo de una nueva. Advertisement

Close Share options

Close View image La OMS desmiente mitos y aclara dudas sobre el coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.