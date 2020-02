La OMS advierte que el coronavirus es una amenaza mayor que el terrorismo El director de la Organización Mundial de la Salud insta a todos los países a tomar medidas para evitar la propagación en lo que se desarrolla una vacuna contra lo que considera una mayor amenaza que el terrorismo. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó el nivel de alerta ante la expansión del virus Covid-19, conocido como coronavirus, declarándolo el “enemigo público número uno” y considerándolo como mayor amenaza que cualquier ataque terrorista. Su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reveló que dicha organización se encuentra en una campaña de recolección de fondo para movilizar $675 millones en un plan para frenar el brote que sólo en China ha cobrado la vida de más de 1,000 personas. “Si no actuamos con urgencia habrá más casos y más costes. Más allá del número de casos y muertes que cause, el problema es el gran trastorno político, económico y social que supone. Y un virus puede ser una amenaza más seria que cualquier acción terrorista”, dijo Tedros, en declaraciones recogidas por el diario español El País. Según The New York Times, Tedros instó a los países a intensificar las medidas para detectar y contener el virus, especialmente en al menos 30 países con sistemas de salud más débiles, donde podría “crear estragos”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El número de víctimas mortales en China es de 1.017, luego de que se hayan registrado 108 muertes más en las últimas 24 horas, la cantidad más alta en un solo día desde que comenzó el brote en diciembre, según las cifras de la Comisión Nacional de Salud de ese país. En cuanto a la posibilidad de la creación de una vacuna, Tedros dijo que la misma podría estar lista en los próximos 18 meses. Por lo que consideró necesario usar inteligentemente las herramientas que hasta el momento se tienen disponibles para combatir el virus. La OMS informó el martes que Covid-19 será el nombre oficial de la enfermedad, cuyo virus que fue identificado por primera vez en China en diciembre del pasado año. Se explicó que que “co” significa “corona”, “vi” para “virus” y “d” para “enfermedad” (disease, en inglés). La decisión fue tomada en una reunión de 400 expertos en la sede de la organización ubicada en Ginebra para evitar que la nueva patología respiratoria sea fuente de estigma y rechazo contra China y sus ciudadanos. Advertisement

