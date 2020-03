OMS: Cuarentenas no bastan para frenar el coronavirus, hay que detectar todos los casos La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte de que las cuarentenas son insuficientes para detener el incremento de contagios del coronavirus si no se hace un esfuerzo paralelo para detectar todos los casos de la enfermedad. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) las cuarentenas y el aislamiento social son insuficientes para detener el incremento de contagios del COVID-19 si al mismo tiempo no se lleva a cabo un esfuerzo para detectar todos los casos y se aísla a los afectados. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, exhortó a todos los países a llevar a cabo programas donde se hagan pruebas de detección a todos los casos sospechosos de contagio para que se determine con urgencia quién está infectado. " [Es imposible] sofocar un incendio a ciegas”, resaltó. Image zoom “Pedirle a la gente que se quede en casa y otras medidas de distanciamiento físico son una forma importante de frenar la propagación del virus y ganar tiempo, pero son medidas defensivas. No puedes ganar un partido de fútbol solo defendiéndose. Tienes que atacar también”, agregó en su cuenta de Twitter. Gebreyesus instó a adoptar "tácticas agresivas y específicas" que lleven a detectar quién está contagiado para asilarlo, tratarlo e identificar con quién estuvo en contacto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, se informó de que todos los días se están fabricando kits de laboratorio para satisfacer la demanda global de análisis y que la OMS ha enviado alrededor de 1,5 millones de esas pruebas a 120 países alrededor del mundo, según la web de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El director ejecutivo de la OMS, Mike Ryan, advirtió que si se hacen bloqueos, pero no se toman las medidas de prevención y de aislamiento a los contagiados, aumenta el peligro de que la enfermedad repunte, informó la agencia de noticias Reuters. Advertisement

