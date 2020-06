La OMS sobre la pandemia: “Lo peor está por venir” Los expertos piden paciencia la ciudadanía y consideran que la pandemia está “lejos de terminar”. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La Organización Mundial de la Salud (OMS) mostró su preocupación por la situación mundial ante el aumento de los casos de contagio de coronavirus y advirtió que “lo peor está por venir”. Así lo expresó el director de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una rueda de prensa en Ginebra el lunes en la que dijo que si bien han pasado seis meses del primer brote del coronavirus, la pandemia "está lejos de haberse acabado". "Créanos, lo peor está por venir", indicó. "Prevengamos esta tragedia. Es un virus que muchas personas aún no comprenden". Image zoom FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images "Hace seis meses nadie podía haber imaginado cómo nuestro mundo y nuestras vidas cambiarían tanto con este nuevo virus. Todos queremos que acabe, todos queremos volver a nuestras vidas, pero la dura realidad es que no estamos ni cerca de que esto acabe", agregó. El máximo responsable de la OMS dijo que a pesar de que algunos países han logrado importantes avances en la contención de nuevos contagios, la pandemia “se está acelerando” a nivel global. "La mayor parte de la gente aún es susceptible [de contagiarse], el virus aún tiene mucho espacio por donde moverse", advirtió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Si bien la mitad de los contagios a nivel mundial se han registrado en Estados Unidos y Europa, el número de contagios está creciendo rápidamente en países latinoamericanos desde mediados de mayo, principalmente en Brasil, México y Chile, explicó la OMS. El director del programa de emergencias de la OMS, Mike Ryan, dijo que aún no hay garantías de éxito en la búsqueda de una vacuna, aunque ha habido avances en las investigaciones. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

