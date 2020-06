OMS: pandemia del coronavirus está empeorando en América Latina Los expertos señalan que los países no deben relajar sus medidas sanitarias y aseguran que la “mayor amenaza es la complacencia”. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la pandemia del coronavirus está empeorando en todo el mundo y especialmente en los países de América Latina. Así lo declaró el director general de esa entidad internacional, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa el lunes en la cual expresó su preocupación por el aumento de casos confirmados de la COVID-19 en países donde consideró se han “relajado” las medidas sanitarias contra la enfermedad. Explicó que aunque en Europa hay una mejoría, el 75 por ciento de los casos confirmados el domingo se produjeron en países de América Latina y del sur de Asia. Image zoom Medios y Media/Getty Images Ghebreyesus dijo que en los países donde la situación estaba mejorando "la mayor amenaza ahora es la complacencia", y agregó que "la mayoría de las personas a nivel mundial todavía son susceptibles a la infección". "Más de seis meses después de esta pandemia, este no es el momento para que ningún país se relaje", aconsejó el experto a la prensa en Ginebra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Añadió que en América Latina y el Caribe se habían confirmado un total de 1.3 millones de casos y más de 65,000 muertes. Según Ghebreyesus, Brasil es el país que reporta más casos (700,000), seguido por Perú (196,000), Chile (134,000) y México (117,000). Image zoom El director ejecutivo de los programas de emergencia de la OMS, Mike Ryan, recalcó que la situación en Latinoamérica se está complicando y opinó que hace falta "liderazgo fuerte" y apoyo internacional para esa región. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas y tratamiento, por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

