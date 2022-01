Oficial de policía de Mississippi encuentra muerto a su propio hijo mientras respondía a un tiroteo "Inicialmente respondí a la llamada sin saber que cuando llegara allí, la persona que encontraría en el piso sería mi hijo", dijo la oficial Laquandia Cooley a WLBT-TV. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Charles Stewart Jr. Charles Stewart Jr. | Credit: Facebook Una oficial de la policía de Mississippi encontró a su propio hijo muerto en una calle después de responder el domingo a una llamada por un tiroteo. "Inicialmente respondimos a la llamada, sin saber cuándo llegué allí, la persona que estaba allí iba a ser mi hijo ", dijo la oficial Laquandia Cooley a WLBT-TV. "Cuando salimos, miré y pensé, 'Este es mi hijo, este es mi hijo'. Entonces, literalmente me derrumbé, ¿sabes? Me preguntaba ¿por qué? ¿Quién le haría esto a mi hijo? ". "Ni siquiera podía creer lo que estaba viendo", dijo. "Estaba viendo a mi propio hijo tirado en el suelo muerto. Fue más bien un pánico. Fue simplemente, demasiado". Según informes preliminares, el hijo de 20 años de Cooley, Charles Stewart Jr., murió de una herida de bala en la cabeza, informó WJTV. El padre de Stewart, Charles Stewart, le dijo a WLBT-TV que la muerte de su hijo fue "traumatizante para toda la familia". "Solo estamos tratando de hacer frente al día a día", dijo. "Solo estoy tratando de averiguar por qué sucedió esto y quién podría haberlo hecho". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La Oficina de Investigaciones de Mississippi está a cargo del caso.

