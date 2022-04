Madre en Miami acusada de matar a sus dos hijos pequeños y dejarlos amarrados en su casa "Vayan a buscarlos, yo no los quiero", dijo una madre a los oficiales de la policía que encontraron a sus hijos, de 3 y 5 años, amarrados y muertos dentro de su casa en el Pequeño Haití en Miami. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Oficiales de la policía encontraron a dos hermanitos —un niño de 3 años y una niña de 5 años— muertos y amarrados dentro de su casa, reporta PEOPLE. La tragedia ocurrió en el vecindario del Pequeño Haití en Miami, Florida. Su madre, Odette Lysse Joassaint, fue arrestada y enfrenta cargos de asesinato, reportó WPBF 25 News. "Uno se llama Jeffrey y la otra Laura", dijo el padre de los niños —que estaba separado de Joassaint – a CBS Miami. Joissant, de 41 años, supuestamente llamó múltiples veces al 911 antes de que llegara la policía. "Lo que ella le dijo a los oficiales es: 'Ellos están adentro. Vayan a buscarlos. Yo no los quiero'", reveló el vocero de la policía de Miami Michael Vega a CBS Miami. Cuando llegaron los oficiales al apartamento encontraron a la madre que parecía estar en un "estado de ira o atravesando una crisis", dijo Vega al canal Local 10. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Odette Lysse Joassaint Credit: MIAMI-DADE CORRECTIONS Según la policía, encontraron a Jeffrey y Laura en una cama con sus brazos, piernas y cuellos amarrados. Los niños fueron declarados muertos en la escena, reporta Associated Press. Joassaint supuestamente le dijo a los detectives horas después de los asesinatos que ella estaba pasando por una crisis financiera y que "los niños estaban sufriendo y sufrirían menos si estuvieran muertos", detalla un reporte policial citando por el diario Miami Herald. Si tiene información sobre este caso por favor llame a Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-8477.

