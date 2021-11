¡Informe toxicológico de Octavio Ocaña dio positivo al alcohol y a la marihuana! En duro revés para la familia del actor de Vecinos, las autoridades reiteran que la versión oficial del siniestro es cierta. Aquí las últimas noticias al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En un duro revés para la familia de Octavio Ocaña, quienes se negaron a creer el reporte oficial acerca de la muerte del joven actor y que incluso acusaron a la policía de corrupción, los resultados toxicológicos del mismo acaban de ver la luz y confirman con pruebas que dio positivo al consumo de alcohol y a la marihuana. Al parecer el simpático Benito Rivers en la famosa serie Vecinos, iba armado e intoxicado y, efectivamente, pudo haberse disparado sin querer como parte de este trágico accidente que ha conmocionado a la opinión publica y ha destrozado el corazón de sus seres queridos, en especial el de su prometida. Tras una persecución de la camioneta gris que el pelirrojo actor manejaba por las calles del municipio de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, las autoridades reiteran que Octavio Ocaña estaba bajo los efectos del alcohol y dio positivo también a tetrahidrocannabinol. Octavio Ocaña Octavio Ocaña | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En un nuevo reporte emitido ayer noche por la Fiscalía, se relata que después de darle el alto al vehículo del actor, "el conductor sacó de la guantera de la camioneta un arma de fuego, la cual empuñó en la mano derecha mientras conducía con la izquierda y mantenía su huida" y añadió que "cabe señalar que durante esta persecución la camioneta se impactó con diversos vehículos". Octavio Ocaña Credit: IG Octavio Ocaña También reiteraron que el actor se disparó a sí mismo: "durante su huída, el conductor perdió el control, salió de la cinta asfáltica y se impactó sobre su parte delantera derecha; en este momento y a consecuencia de la dinámica de este percance, el conductor presumiblemente accionó el arma de fuego que portaba en su mano derecha". Con un disparo efectuado "a corta distancia", las autoridades concluyeron que "de la trayectoria de la bala se desprende que ésta fue disparada desde el interior del vehículo y por la persona que la portaba". Octavio Ocaña Credit: IG Octavio Ocaña Pese a que el padre aseguró que "habían sembrado" el arma, la versión oficial va tomando peso debido a varios videos aparecidos de la persecución, las declaraciones de las dos personas que lo acompañaban y datos como que "en la camioneta se encontraron tres latas de cerveza vacías, así como una botella de vidrio con etiqueta José Cuervo Tradicional, que también estaba vacía".

