Circulan fotos de Octavio Ocaña muerto y desnudo La gota que colma el vaso para unos padres rotos de dolor que recorren las calles pidiendo justicia: "Ni muerto puede estar a gusto" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La muerte de Octavio Ocaña a los 22 años en plena persecución policial a bordo de un auto en las calles de su país natal, ha conmovido a la opinión pública y conmocionado al mundo del entretenimiento. Al inimaginable dolor de sus padres y su prometida, se suma ahora la gota que colma el vaso: fotos del actor muerto y desnudo han visto la luz. Así lo reveló el padre del histrión, intentando no romperse frente a las cámaras, tal y como pudo verse hoy en el programa de El gordo y la flaca. Después de recordar que la familia ya se había reunido con las autoridades, la reportera Elizabeth Curiel confirmó que "han salido fotografías del cuerpo del actor que la fiscalía dice estar ya investigando a cada uno de los policías, pero hasta el momento nada en concreto", reveló. En una marcha pacífica alrededor del Zócalo, los padres de Octavio Ocaña volvieron a pedir justicia para su hijo rodeados de infinidad de personas que caminaban junto a ellos. Octavio Ocaña Credit: IG Octavio Ocaña SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Octavio Ocaña Octavio Ocaña | Credit: Mezcalent "Mi alma está desgarrada", exclamaba su madre "yo no hago caso a cosas malas, fue un niño como todos, hago caso al dolor de una madre, él es uno más, víctima de la gente mala que no tiene corazón", dijo refiriéndose a los videos que a raíz de todo esto están saliendo del actor. "Buscan librarse, pero no lo van lograr, porque lo mataron", aseguró. Octavio Ocaña Nerea Godínez Credit: IG Nerea Godínez Por otro lado, el padre pidió: "ya basta" y aseguró que "ya ni muerto puede uno estar a gusto, no es posible" y fue cuando habló de las inhumanas fotos que ahora parecen circular del cadáver de su hijo: "¡mi hijo desnudo y muerto!" exclamó con un grito desgarrador.

