Obispos católicos afirman que vacuna de Johnson & Johnson representa una ‘preocupación moral’ La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos instó a sus feligreses a rechazar las vacunas contra el coronavirus de esta farmaceútica ya que es producida usando una línea celular derivada de un feto abortado. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tremenda polémica se ha formado después de que algunos obispos en la Iglesia Católica de Estados Unidos pidieran a millones de sus feligreses que no se administren la vacuna contra la COVID-19 de Johnson & Johnson —si tienen la opción de ponerse en vez las de las farmaceúticas Moderna y Pfizer— ya que, según ellos, las de Johnson & Johnson presentan una "preocupación moral". Líderes católicos de Nueva Orleans, Nueva York y Michigan, entre otros estados, se unieron al Comité de Doctrina de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos para instar a sus parroquianos a rechazar la vacuna de dicha compañía ya que es producida usando una línea celular derivada de un feto abortado. A través de un comunicado, el presidente del comité, Kevin C. Rhoades, expresó su preocupación por el preparado de la inyección aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), y que ya ha empezado a distribuirse en el país. "[La vacuna de Johnson & Johnson] suscita cuestiones sobre la permisibilidad moral de emplear vacunas desarrolladas, probadas y/o producidas con la ayuda de líneas de células derivadas de abortos", dijo en el comunicado. "Recomendamos que elijan una con la menor conexión de líneas celulares derivadas de un aborto. La conexión de [las vacunas de] Pfizer y Moderna es más remota que la de Johnson & Johnson". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, en diciembre el Vaticano aseguró que cualquiera de las vacunas disponibles podría ser recibida con el único interés de cuidar la salud de personas en riesgo de contraer el coronavirus. "Es moralmente aceptable recibir la vacuna contra la COVID-19, que ha utilizado líneas celulares de fetos abortados [durante su proceso de investigación y producción]", anunció el Vaticano a través de un comunicado. Esto, agregó, si las vacunas "éticamente irreprochables" no están disponibles para el público. Image zoom Credit: Stephen Zenner/SOPA Images/LightRocket via Getty Images De acuerdo a reportes, las vacunas de Pfizer y Moderna utilizaron la misma línea celular durante sus pruebas, más no producen la dosis con ella —contrario a Johnson & Johnson. Por su parte, el Papa Francisco, quien recibió la segunda dosis de la vacuna de Pfizer a principios de febrero, aconsejó obtener cualquier vacuna disponible lo antes posible. "Creo que moralmente todos deben vacunarse", expresó al diario National Catholic Reporter en enero. "Es una opción moral porque se trata de tu vida y la vida de otros". El obispo Robert W. McElroy, quien dirige la diócesis de San Diego, California, concordó con el sumo pontífice. "Debido a que vivimos en un mundo complicado, la enseñanza moral católica a veces es muy compleja y tiene matices en su razonamiento sobre cómo navegar los asuntos de equilibrar lo bueno y lo malo a la hora de confrontar opciones éticas", expresó McElroy, según CNN. De acuerdo al doctor James Lawler, experto en enfermedades infecciosas, las líneas celulares en cuestión se habrían elaborado en un laboratorio y están conectadas a células de fetos abortados optativamente hace décadas. Agregó que las vacunas contra la COVID-19 aprobadas no utilizan células de fetos recientemente abortados. En Estados Unidos se han registrado más de 29 millones de casos de personas infectadas con coronavirus, de los cuales más de 526,000 han resultado en muerte. Hasta el momento, se han administrado cerca de 96 millones de vacunas, de acuerdo al Centro de Control y Prevención de Enfermedades.

