Obispo que renunció por amor a una escritora de novela erótica ahora vende semen de cerdo El exobispo español Xavier Novell, quien renunció a su cargo y al sacerdocio en la Iglesia católica por amor, ahora ha sido contratado por una empresa comercializadora de semen de cerdo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Catholic priest on altar praying during mass Credit: Getty Images Xavier Novell, quien renunció a su cargo de obispo de la diócesis catalana de Solsona y al sacerdocio en la Iglesia católica por amor a una escritora de novela erótico-satánica, ahora trabaja de vendedor en una empresa comercializadora de semen de cerdo. La empresa que lleva el nombre de Semen Cardona está ubicada en el municipio de Cardona, en Barcelona, y se especializa en la elaboración de dosis para inseminación artificial porcina. "Elaboramos y distribuimos semen porcino de las mejores genéticas", indican en su página web. También aseguran que cuentan con 19 centros de inseminación artificial ubicados en toda España y "distribuye aproximadamente 3 millones de dosis de semen porcino" cada año. Novell, de 52 años e ingeniero agrónomo de profesión, presentó el pasado agosto su renuncia ante la Iglesia para poder casarse con Silvia Caballol, una escritora de literatura erótico-satánica que ahora se encuentra embarazada de gemelos. La petición inmediatamente fue aceptada por el papa Francisco. Muchos miembros de la iglesia que primero criticaron su renuncia ahora también lo han estado señalando con el dedo por su nuevo trabajo en la empresa comercializadora de semen, alegando que el exobispo está "poseído" y "masturbando" cerdos, según medios españoles. "Es como la parábola del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas", dijo un clérigo a los medios españoles, según el Daily Mail. "[Es] la historia del hijo que abandonó al Padre para llevar una vida libertina y terminó deseando comer basura de cerdo". Catholic priest on altar praying during mass Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el 2012, cuando Novell tenía 41 años, se convirtió en el obispo más joven de España, algo que fue una novedad entre la comunidad eclesiástica, donde su figura iba en ascenso. No obstante, la vida del exobispo dio un vuelco. "Me he enamorado y quiero hacer las cosas bien", dijo Novell, según el medio especializado Religión Digital, cuando presentó la renuncia.

