¿Cuáles son los nuevos requisitos para viajeros que quieran entrar a Estados Unidos en noviembre? El gobierno de Joe Biden ha establecido nuevos protocolos para los viajeros que quieran entrar a Estados Unidos a partir de noviembre. Ya se puede viajar de estos 33 países a suelo estadounidense. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A partir de noviembre, las restricciones para viajar a Estados Unidos cambiarán, según anunció la Casa Blanca. El coordinador de la pandemia de la Casa Blanca, Jeffrey D. Zients, afirmó que viajeros que vengan de 33 países que estaban en la lista de "viajeros prohibidos" —por las precauciones contra el coronavirus— ahora podrán entrar a Estados Unidos. Ahora podrán entrar personas que vengan de España, Francia, Alemania o Italia, además de turistas que viajen desde China, el Reino Unido, Irlanda, Irán, Sudáfrica, Brasil o India, reportó la edición mexicana del diario El País. Eso sí, deberán mostrar tarjeta de vacunación y una prueba negativa de coronavirus. Ya no tendrán que permanecer en cuarentena antes de entrar a suelo estadounidense. Un dato importante es que la prueba negativa de coronavirus tiene que ser de tres días —o menos— antes de abordar el vuelo para considerarse vigente. Boeing 747 Landing into sunset Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si no está vacunado, no podrá entrar a Estados Unidos. Tendrá que esperar dos semanas después de la última dosis de la vacuna para poder ingresar al país. Las vacunas que se aceptan son: Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac/Coronavac. Estas son las vacunas contra el coronavirus que han sido aprobadas para uso de emergencia según la Organización Mundial de la Salud o la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Algunos ejemplos de vacunas que NO han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud son: Sputnik V, Novavax, Abdalá y Soberana. Ahora se podrá viajar directo a Estados Unidos de países que antes estaban en la lista restringida. Ya no tendrán que hacer escala en un país intermedio. Además viajeros que hagan viajes no esenciales podrán llegar a Estados Unidos desde México y Canadá. Hoy, 12 de octubre, el Secretario de Seguridad Alejandro Mayorkas hizo el anuncio sobre los nuevos protocolos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Cuáles son los nuevos requisitos para viajeros que quieran entrar a Estados Unidos en noviembre?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.