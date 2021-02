Close

¡Estos son los nuevos emojis para el iPhone en este 2021! Mujer con barba y parejas interraciales unidas por un corazón son algunas de las nuevas expresiones que se podrán encontrar en el dispositivo. ¡Más detalles aquí! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La versión iOS 14.5 del iPhone estrena una nueva serie de emojis que se centran en la integración social, tanto en cuanto a la orientación sexual como al origen de los usuarios. Los nuevos emojis incluyen caritas con variantes en el tono de piel, parejas unidas con un corazón, mujeres con barba y otro de parejas de género no binario besándose. Otros añadidos son nuevos smileys: entre otros, ahora se encuentra uno entre las nubes y otro mareado con los ojos en espiral. En cuanto a corazones, se añade uno con fuego y otro en reparación y cubierto de vendas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Apple también ha actualizado varios emoji en esta versión beta del software. Se hicieron cambios en la de emoticono de la aguja, se ha eliminado la sangre en su interior y se ha cambiado su aspecto para que sea más larga, haciendo referencia a una vacuna [por la pandemia]. Adicionalmente, los auriculares ahora son representados por los nuevos AirPod Max, los primeros de la compañía con diadema que salieron al mercado a finales del año pasado. "En Apple, estamos increíblemente enfocados en brindar a los clientes formas inclusivas, representativas y divertidas de expresarse. Cada decisión al diseñar emoji o crear personalizaciones de Memoji es un esfuerzo de equipo que aprovecha un grupo diverso de talentos en Apple. Creemos que este enfoque colaborativo amplía la creatividad y produce productos más inclusivos e innovadores", dijo la empresa en el comunicado. Los emoticones estarán a la disposición de los usuarios en una próxima versión de software disponible esta primavera, informó Apple.

