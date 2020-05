Nuevos detalles en el caso de la muerte del afroamericano George Floyd. Cuatro policías fueron despedidos Cuatro oficiales de la policía de Minneapolis fueron despedidos tras la muerte de George Floyd, un afroamericano de 46 años, después de que un oficial le apretara el cuello con su rodilla, cortándole la respiración. El incidente ha causado indignación y protestas masivas, exigiendo justicia. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuatro oficiales de la policía de Minneapolis fueron despedidos después de la indignación generada por la muerte del afroamericano George Floyd, de 46 años. Un video que se ha vuelto viral muestra a un oficial blanco que tiene al hombre de la raza negra esposado en el piso —y pone presión en su cuello con su rodilla mientras el detenido gritaba que no podía respirar. El caso de Floyd, quien falleció al llegar a un hospital cercano, generó protestas masivas en Minneapolis, donde personas marchaban con camisetas que decían "No puedo respirar". Image zoom (Photo by KEREM YUCEL/AFP via Getty Images) Un nuevo video muestra a Floyd momentos antes de su arresto en aparente buen estado de salud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ofreció una rueda de prensa el martes sobre los hechos. "Ser negro en Estados Unidos no debería ser una sentencia de muerte", afirmó, asegurando que se haría justicia. Image zoom (Photo by Stephen Maturen/Getty Images) Varios famosos como la cantante Demi Lovato, la presentadora Ilia Calderón y el cantante y actor cubanoamericano Jencarlos Canela expresaron su dolor y su ira por este acontecimiento en redes sociales. "Hay un vídeo de este señor acostado en el piso rogándole a un policía que solo lo dejara respirar y el oficial hundía su rodilla más profundo en su cuello mientras testigos alrededor le pedían a los oficiales que por favor lo dejaran respirar, que ya lo tenían en el piso boca abajo y esposado... y lo mataron", expresó Canela en Instagram.

