Nuevos arrestos en el caso de la brutal paliza de la niña en Brooklyn Siguiendo el salvaje ataque a la niña de quince años en Nueva York, la policía confirma que se llevaron a cabo siete nuevos arrestos entre los adolescentes que le asaltaron. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Siguiendo el brutal ataque que sufrió la niña de quince años a la que una turba de adolescentes golpeó en el suelo para arrancarle sus tenis en Crown Heights, la policía de Nueva York comunicó que había continuado con los arrestos y siete jóvenes más estaban bajo custodia policial. Ya son doce en total los atacantes detenidos en el terrible incidente, captado en cámara durante la semana pasada. Todos eran muchachos entre 14 y 17 años, salvo una niña de 14. Image zoom Según apunta el New York Post, otros siete sospechosos de estar involucrados en el salvaje acto están siendo investigados. Un video, que se hace difícil de ver por su brutalidad, muestra como la víctima es golpeada sobre el suelo por uno de los asaltantes y momentos después una bola de adolescentes se suma al ataque en la Avenida de Utica el pasado jueves a las 4:10 pm. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la grabación puede verse como uno de los muchachos, quien además calzaba botas, saltó en el aire para caer con sus dos pies sobre la jovencita desvalida. La mamá de uno de los atacantes estaba en shock al verlo. “Cuando vi el video, quería matar a mi hijo con mis propias manos…”, aseguró Donna Howell a sus 42 años. “Y si fuera el papá de esa niña, seguramente querría matarles a todos”. Mientras la niña resistía las patadas en el suelo en posición fetal, podía verse a uno de los sospechosos corriendo con los tenis de la niña en mano. También le robaron el celular y una tarjeta bancaria. Advertisement

Close Share options

Close View image Nuevos arrestos en el caso de la brutal paliza de la niña en Brooklyn

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.