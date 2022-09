Nuevo tiroteo estremece a comunidad de Uvalde, Texas ¿Qué pasó? Después de la masacre en la escuela elemental de Uvalde, Texas, en mayo, un nuevo tiroteo impacta a esta comunidad. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un nuevo tiroteo en Uvalde, Texas, estremece a esta comunidad. Al menos dos menores de edad resultaron heridos durante un tiroteo en Uvalde Memorial Park, reporta PEOPLE. El incidente ocurrió después de las 5:00 p.m. CST. El parque se encuentra a más de una milla de distancia de la escuela elemental Robb, donde en mayo, Salvador Ramos abrió fuego, matando a 19 estudiantes y dos maestras. El Departamento de Policía de Uvalde anunció que está investigando un tiroteo en el que varias víctimas resultaron heridas. Las autoridades pidieron a los residentes que no se acerquen a esta zona, pero aseguraron que no había un peligro inminente para la comunidad en general. Según KSAT, dos adolescentes han sido hospitalizados. No se ha divulgado información sobre su estado de salud pero la estación de television reporta que ambos estaban conscientes cuando fueron llevados en helicóptero de emergencia al hospital en San Antonio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Crime Scene Credit: Getty Images Las autoridades están cuestionando al menos a cuatro personas en connexión con el tiroteo, que sospechan está relacionado a gangas. Hace más de tres meses, el 24 de mayo, la ciudad de Uvalde acaparó titulares a nivel mundial por el tiroteo en la escuela elemental Robb, dejando devastadas a múltiples familias. El martes, los estudiantes de esa escuela regresaron a clase por primera vez desde que ocurrió la tragedia. El gobernador Greg Abbot expresó: "Estoy indignado de enterarme de que la violencia de las gangas ha puesto en peligro a la comunidad de Uvalde y a tejanos inocentes esta tarde. No hay lugar para la violencia de las gangas aquí en Texas y estos atroces criminales sentirán todo el peso de la ley". Aún no se han anunciado arrestados relacionados con el tiroteo.

