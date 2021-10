Nuevo podcast explora la desgarradora historia de la soldado Vanessa Guillén, asesinada en su base militar El asesinato de la joven soldado Vanessa Guillén en la base militar Fort Hood en Texas acaparó titulares a nivel mundial y desató un efecto dominó del movimiento #MeToo dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esto es lo que revelará el nuevo podcast Fort Hood: El caso de Vanessa Guillén. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La desgarradora historia de la soldado Vanessa Guillén inspiró el nuevo podcast Fort Hood: El caso de Vanessa Guillén de Telemundo Noticias y The Story Lab. La actriz mexicana Cecilia Suárez es la narradora de esta nueva serie de podcast, disponible en todas las plataformas de audio, incluyendo Apple y Spotify. La serie de siete episodios examina la desaparición y el asesinato de la soldado de 20 años en la base militar de Fort Hood, en Texas. Hoy se lanza el primer episodio (de unos 30 minutos de duración) y podrá seguir el podcast cada jueves. "Es una denuncia reveladora y una investigación necesaria. Noticias Telemundo, junto con The Story Lab, cree que esta importante historia merece un examen más profundo y este formato nos permite hacer justamente eso", aseguró Luis Fernández, presidente de Noticias Telemundo. El brutal asesinato de la soldado de raíces mexicanas acaparó titulares a nivel mundial. Su familia, legisladores y celebridades exigieron #JusticeForVanessaGuillén. En abril del 2020, sus restos fueron encontrados, dos meses después de su desaparición de la base militar de Fort Hood. Según los investigadores, fue asesinada a martillazos por un compañero de cuartel que se suicidó antes de ser arrestado por la policía. La familia de Guillén denunció que ella era acosada sexualmente en la base militar. "La historia de Guillén reavivó la lucha por cambiar la manera en que se manejan los casos de abusos y crímenes en las bases militares, con reclamos que se escucharon desde Fort Hood hasta el Capitolio", detalla un comunicado de Noticias Telemundo. "La serie explora el efecto dominó del movimiento #MeToo en el Ejército de EE.UU., las dificultades que enfrentan los soldados latinos y lo que algunos de ellos califican como una cultura de abuso que ha ido permeando en los cuarteles". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vanessa Guillen Credit: Cortesía de Telemundo Una pregunta clave que explora el podcast es: ¿Por qué la mitad de las mujeres de las filas del Ejército que se enfrentan a abusos y acoso sexual eligen no denunciarlo? "Este podcast se adentra en el caso de Vanessa Guillén para revelar una historia más profunda y compleja sobre una renombrada base militar con un largo historial de abusos sexuales no denunciados, y sobre la familia de la víctima, que se negó a permanecer callada mientras presionaba a las autoridades para obtener respuestas", añade el comunicado de la cadena.

