Nuevo paquete de estímulo fue aprobado y será firmado por Biden. ¿Cuánto dinero llegará a tu bolsillo? La Cámara Baja aprobó el paquete de ayuda de $1.9 billones que se espera sea firmando por Biden este viernes. ¿Quiénes recibirán dinero y cuándo? Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La Cámara de Representantes aprobó el nuevo paquete de estímulo económico de $1.9 billones para apoyar a los estadounidenses durante la pandemia. El presidente Joe Biden podría firmarlo este viernes, dando inicio a una nueva ronda de cheques que llegarán a millones de personas como pagos directos. Aplausos se escucharon en el Congreso después de que la presidenta de la cámara, Nancy Pelosi, leyera el resultado de la votación: 220 demócratas en favor, y 211 republicanos en contra. "La ayuda está aquí", expresó Biden en Twitter, celebrando esta victoria. Si bien muchos han criticado el paquete económico, otros lo consideran una gran herramienta para combatir la pobreza en Estados Unidos. ¿Cuánto dinero llegará a tu bolsillo? ¿Cuándo llegará? Aún hay muchas preguntas por responder. Los contribuyentes que ganen menos de $80,000 al año serán elegibles para recibir $1,400. Esta nueva ola de ayuda incluye una cantidad mayor a los cheques de $600 y $1,200 dólares que el gobierno entregó en el pasado. Image zoom Credit: (Oliver Contreras-Pool/Getty Images) Los individuos que ganen menos de $75,000 al año o las parejas que juntos ganen menos de $150,000, podrán recibir cada uno pagos de $1,400. Los dependientes serían elegibles para un pago total de $1,400, por lo que una familia de dos padres y dos hijos podría recibir hasta $5,600. Un padre soltero o madre soltera que gane menos de $112,500 también recibiría $1,400 individualmente y $1,400 por cada dependiente. Se espera que los pagos comiencen a llegar en marzo, una semana después de que Biden firme el paquete. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El proyecto alarga hasta septiembre los pagos de 300 dólares semanales a personas desempleadas, que ya no expirarán el 14 de marzo. ¿Los inmigrantes indocumentados se beneficiarán? Según reportes, 9.3 millones de inmigrantes indocumentados no podrán recibir la ayuda. Sin embargo, a diferencia de los paquetes de estímulo económicos pasados, los ciudadanos estadounidenses que estén casados con personas indocumentadas sí recibirán el cheque. Por primera vez, los niños que sean ciudadanos estadounidenses de padres indocumentados —que trabajen y hagan su declaración anual de impuestos con el IRS, usando un número de identificación personal de contribuyente o ITIN— podrán también recibir los $1,400. Esto significa que 2.2 millones de menores (que tengan número de seguro social) y sean hijos de indocumentados podrán beneficiarse. El paquete incluye además 170,000 millones para la reapertura de las escuelas, 14,000 millones de dólares para el plan de vacunación contra el coronavirus y 46,000 millones de dólares para pruebas para la detección la COVID-19.

