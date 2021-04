Nueve niños resultan heridos en un tiroteo en una fiesta de cumpleaños en Louisiana El aparente motivo del tiroteo fue una discusión entre los asistentes a la fiesta en una casa particular. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo que suponía ser una feliz fiesta de cumpleaños terminó en tragedia luego de que una discusión desembocara en un tiroteo en el que resultaron heridos varios de niños. De acuerdo a las autoridades, nueve menores de 18 años resultaron heridos de bala durante un altercado entre grupos rivales en la celebración de los 12 años de un pequeño en la localidad de LaPlace, LA, reportó la filial local de la cadena FOX. El pasado sábado, alrededor de las 8:30 p.m., cerca de 60 jóvenes presenciaron la trifulca que llevó a que por lo menos dos niños tuvieran que ser trasladados de urgencia al hospital. Según los testigos, dos grupos de jóvenes enemistados empezaron a discutir cuando se escucharon detonaciones de más de un arma de fuego, informó el sheriff de la localidad, Mike Tregre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar del gran número de espectadores, los asistentes a la fiesta se reúsan a revelar detalles de lo sucedido a las autoridades. "No tenemos testigos, ni una sola persona [que diga] que vio algo. Estamos intentando resolver esto por nuestra cuenta", expresó Tregre al diario The Times-Picayune/Teh New Orleans Advocate. "Voy a ser educado – [esto] es más que frustrante". 600 block of Golfview Drive shooting Credit: Google Maps El oficial confirmó que ha recibido algunas pistas, pero que nadie ha hecho una declaración formal que apunte a los responsables. No obstante, el sheriff aseguró que la investigación continuará hasta dar con el paradero de los perpetradores. "No nos detendremos. Continuaremos [investigando]", dijo. "Alguien tiene que hablar. Esto no se puede quedar así". Las víctimas – ocho de ellos varones - recibieron impactos de bala en el brazo, costillas, tobillo, pie y un pequeño de 12 años fue baleado en ambas piernas, reportó People. Se desconoce si entre ellos está el protagonista del cumpleaños. Police Line Do Not Cross Credit: Getty Images Debido a la gravedad de lo sucedido, las autoridades piden la ayuda de los asistentes para hacer justicia y evitar una tragedia más grave. "Le pido a los testigos que hablen con información que nos ayude a comprender más sobre lo que sucedió", declaró Tregre.

