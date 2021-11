Nueva variante de COVID 19 pone en riesgo el certamen de Miss Universo ¿El certamen de Miss Universo podría cancelarse a causa de la cepa Ómicron que recientemente se descubrió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana, se hizo oficial la existencia de una nueva variante del SARS-COV2, también conocido como COVID-19, se trata de Ómicron. La cual, hasta donde mencionan los reportes oficiales, se originó en África; de hecho, ya se reportaron los primeros casos en Países Bajos, Hong Kong, Australia y Canadá. Esta nueva situación con el virus pone en riesgo el certamen de Miss Universo, que el año pasado fue ganado por Andrea Legarreta, que este año se llevará a cabo en Israel el próximo 12 de diciembre. De acuerdo los medios locales del país sede, se detectó el segundo caso de la mencionada cepa en una mujer que llegó de Sudáfrica. Por su parte, el Ministerio de Sanidad también dio a conocer que están investigando a doce pacientes más como posibles portadores de la nueva variante, de la que, hasta el momento, se desconoce su grado de peligrosidad. Por lo tanto, el gobierno ha anunciado un cierre de fronteras a extranjeros por un periodo de dos semanas como una medida para contener el contagio. Cabe destacar, que algunas concursantes como Andreina Martínez, representante de República Dominicana, no podrá contender debido a que dio positivo en COVID-19, según informó la propia organización; por lo tanto, su lugar lo ocupará su suplente, Debbie Aflalo. Por su parte, algunas misses aún no parten de sus países de origen a la sede lo que podría representar un conflicto tras las nuevas disposiciones de viaje impuestas por las autoridades de Israel. Miss Universo presentadoras, Zuleyka Rivera, Miss Mexico, Miss Universo Credit: Rodrigo Varela/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento, los directivos de Miss Universo no se han pronunciado respecto a las condiciones sanitarias y todo continúa su marcha en la ciudad de Eliat, donde se llevará a cabo el evento. Se desconoce si todas las naciones estén representantes debido a Malasia ha informado que no enviará a su participante. A este problema, se suman los conflictos políticos entre Israel y Palestina que han ocasionado tensión para este evento internaiconal.

