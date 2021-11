Nueva demanda legal culpa a obra de construcción al lado del edificio de Surfside por el colapso de la torre Una nueva demanda legal culpa a la construcción de un nuevo edificio al lado de Champlain Towers en Surfside por el colapso del condominio de apartamentos que dejó 98 muertos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una demanda legal culpa a la construcción de un nuevo edificio al lado de Champlain Towers South por el colapso del condominio de apartamentos el pasado 24 de junio, reporta The New York Post. La tragedia en Surfside, Florida, causó 98 muertes y acaparó titulares a nivel mundial. La demanda, interpuesta el martes, alega que el derrumbe fue causado por vibraciones generadas por la obra de construcción al lado, de la nueva torre Eighty Seven Park Tower, reportó el canal WFOR-TV. La demanda alega que Champlain Towers South "era un edificio más viejo que necesitaba reparaciones y mantenimiento, pero no fue hasta que comenzaron la excavación y la construcción en el lujoso rascacielos al lado" que la situación empeoró y vino el gran peligro. "El colapso podía haber sido evitado", detallan estos documentos legales. Según reportes, estaban a punto de inspeccionar la estructura de Champlain Towers South y por comenzar reparaciones valoradas en $15 million cuando ocurrió el devastador derrumbe. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Surfside, Florida building collapse Credit: Joe Raedle/Getty Images Un informe de ingeniería realizado en el 2018 denunciaba un gran "daño estructural" en Champlain Towers, particularmente en la zona de la piscina, que quedaba encima de un garage subterráneo. La nueva demanda, que incluye 169 páginas de documentos, detalla que las vibraciones causadas por la obra de construcción al lado y un salidero de agua subterránea entre las dos propiedades causó el colapso. En un comunicado, David Weinstein, un abogado que representa a los dueños del rascacielos al lado, niega que esta obra haya tenido algún impacto o causara el colapso de Champlain Towers. Surfside, Florida building collapse Credit: Joe Raedle/Getty Images Weinstein enfatizó que Champlain Towers South tenía fallas en su diseño y construcción y necesitaba mantenimiento y reparaciones. La investigación sobre el derrumbe podría tomar hasta dos años, según expertos. La nueva demanda beneficiaría a los sobrevivientes y a los familiares de las personas que fallecieron en el derrumbe. Aún no se ha revelado qué cantidad de dinero están pidiendo por los daños.

