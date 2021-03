Close

Lanzan una nueva Barbie con motivo del Día Internacional de la Mujer Mattel celebra la fuerza femenina con una nueva muñeca en honor a Eleanor Roosevelt. ¿Cuánto cuesta y dónde la puedes adquirir? ¡Te lo contamos! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como parte de su colección mujeres inspiradoras, la empresa Mattel presentó una nueva Barbie en el marco del Día Internacional de la Mujer. Se trata de una muñeca inspirada en el estilo a Eleanor Roosevelt, la ex primera dama en los años treinta y cuarenta que se destacó en su labora favor de los derechos humanos y la igualdad de género. "Nos complace dar la bienvenida a la ex primera dama Eleanor Roosevelt a la serie Barbie Inspiring Women y mostrar cómo su perseverancia como defensora de las políticas en torno a los derechos civiles y económicos tuvo un impacto en el mundo", expresó la vicepresidenta senior y directora global de Barbie y muñecas en Mattel, Lisa McKnight, en un comunicado a People. "Como la propiedad de juguetes número uno a nivel mundial, creemos en la importancia de destacar modelos a seguir pasados ​​y modernos, como Eleanor Roosevelt, para inspirar a la próxima generación de agentes de cambio a soñar más grande que nunca", agrega. Image zoom Image zoom Image zoom Left: Credit: Instagram / Barbie Center: Credit: Portal Barbie Mattel Right: Credit: Portal Barbie Mattel La muñeca está disponible por $29.99 en la página oficial de la compañía, Walmart, Target y Amazon. Roosevelt fue primera dama durante los cuatro mandatos de su esposo Franklin D. Roosevelt entre 1933 a 1945. Durante su tiempo en la Casa Blanca, así como cuando enviudó, se destacó en su labor a favor de los derechos humanos, la igualdad de género y la discriminación racial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También escribía en una columna diaria llamada Mi día, fue una de las grandes impulsoras de las Naciones Unidas tras la Segunda Guerra Mundial y continuó trabajando hasta su muerte en 1962 a los 78 años. Image zoom Image zoom Image zoom Left: Credit: Portal Barbie Mattel Center: Credit: Portal Barbie Mattel Right: Credit: Portal Barbie Mattel Roosevelt se une a una larga lista de mujeres inspiradoras que Barbie ha inmortalizado como Ella Fitzgerald, Frida Kahlo, Rosa Parks, Billie Jean King, Rosa Parks y la Dra. Maya Angelou.

