Novia muere en plena boda en la India: su hermana se casa con el novio Tras la sorprendente muerte de la joven, su familia decidió seguir con la ceremonia y trasladaron su cuerpo sin vida a otra habitación. Por Leonela Taveras Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer en la India que estaba a punto de decir "sí acepto" a su prometido sufrió un fulminante ataque al corazón durante la ceremonia y su hermana terminó casándose con el novio. Según el portal de noticias Times of India, Surbhi cayó inconsciente justo antes de rituales finales y fue declarada muerta por el médico que llegó a brindarle primeros auxilios en la ciudad de Etawah, en el estado de Uttar Pradesh. Pese a la muerte de la joven, la familia acordó seguir con la celebración y decidió que sea su hermana menor, Nisha, la que se casara con el novio, Manjesh Kumar, mientras el cuerpo sin vida de la novia estaba en otra habitación del recinto donde se llevó a cabo la boda, informó el diario británico Daily Mail. El rotativo señala que ambas familias se sentaron juntas y alguien sugirió que la hermana menor debería casarse con el novio. Discutieron el asunto y ambas partes estuvieron de acuerdo. Bride and groom in traditional Indian wedding clothing Credit: Getty Images Uno de los tíos de la fallecida, Ajab Singh, le dijo a MailOnline que era una 'decisión difícil' para la familia continuar con la boda y que no sabían qué hacer con la situación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Una hija yacía muerta en una habitación y la boda de otra hija se estaba solemnizando en la otra habitación. Nunca hemos sido testigos de emociones tan encontradas. El dolor por su muerte y la felicidad de la boda aún no se han asimilado", expresó Singh. Asimismo, el hermano de Surbhi, Saurabh, agregó: "Es difícil creer que un cadáver estaba en la otra habitación y que se estaba preparando una novia en la siguiente".

