Novia da positivo por coronavirus cinco días antes de su boda y deciden casarse a lo Romeo y Julieta La pareja tenía todo preparado cuando recibieron la terrible noticia de su contagio. Lejos de venirse abajo, su protagonista tuvo la más loca y romántica de las ideas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es lo que tiene el amor, todo lo puede. Aunque lo intentó, el coronavirus no pudo arruinar la boda de Lauren y Patrick Delgado. La pareja tenía todo previsto para el gran día, pero cinco días antes de su unión la novia se enteró que había dado positivo. Lejos de cancelar se le ocurrió la mejor de las ideas. Debido al contagio, la futura esposa estaba obligada a mantenerse en cuarentena y por tanto alejada de todos, incluido su pronto esposo. ¿Qué brillante ocurrencia tuvo para no tener que desbaratar sus planes? Pues muy sencillo. Como si de Romeo y Julieta se tratara, ella se asomó al balcón y desde allí dio el 'Sí, acepto' a su amado, que la observaba con todo el amor desde el jardín. Así fue como se ofició esta ceremonia en California. "No queríamos que la COVID-19 ni mi enfermedad detuviera nuestra boda, al final lo importante es el matrimonio", dijo Lauren en una entrevista con Telemundo. Aunque debido a la pandemia la ceremonia iba a ser algo muy sencillo con apenas 10 personas, igualmente la celebraron con los testigos y poquitos invitados que ya tenían previstos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre los románticos detalles que estuvieron presentes en esta ceremonia tan fuera de lo normal está un largo lazo que unía a la pareja a pesar de la distancia, un símbolo de amor por encima de todas las cosas. Aunque no hubo beso, ni torta, sí hubo brindis con champán al final de la unión, eso sí, cada uno desde su extremo. Lo que tampoco faltaron fueron las sonrisas de felicidad y el compromiso de amarse de por vida. ¿Qué más se puede pedir? Eso sí que es amor.

