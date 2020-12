Close

Terremotos, zombies, hambrunas... ¡Las profecías de Nostradamus para el 2021! Termina un 2020 nefasto para muchos, un año loco sin precedentes y justo cuando mirábamos con optimismo al nuevo año... ¡Llega Nostradamus a fastidiar la fiesta! Estas son sus predicciones para 2021. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir 2020 fue nefasto para muchos… Eso hace que la esperanza florezca al terminar ahora este año loco, marcado por la terrible pandemia del nuevo coronavirus que asola al mundo, en el momento en que las vacunas comienzan a ser administradas. Pero cuando parece que podemos mirar al futuro con esperanza, porque el año 2021 ya está a la vuelta de la esquina… ¡El aguafiestas de Nostradamus ataca de nuevo! El famoso filósofo francés, profeta del siglo XVI y autor de Las profecías, dejó escritas ambiguas calamidades para el futuro y según él, lo que acontecerá en este 2021 también está de órdago. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A grandes rasgos y según el portal de Yearly Horoscope, aquí va su interpretación de lo que el pesimista más famoso de la historia vaticina para el 2021: ¡Cuidado con los zombies! Un científico ruso creará un arma biológica letal que convertirá a las personas en zombies.

Una hambruna de proporciones bíblicas logrará terminar con la vida de millones de personas.

Los musulmanes se convertirán en líderes mundiales.

¿Tormenta Solar? “Veremos subir el agua y la tierra hundirse debajo de ella”

¡Peligro! Un asteroide nos puede freír. “En el cielo se ve fuego y una larga estela de chispas”.

¡Adiós a California! Sucederá un poderoso terremoto: “en las tierras del oeste del Nuevo Mundo”.

A los soldados americanos se les implantará un chip en el cerebro para salvar a la raza humana… ¡Bienvenida, inteligencia artificial!

El Papa Francisco logrará que la humanidad se acerque a la iglesia y su legado será un auténtico salvavidas. Todo eso según el Yearly Horoscope, pero los versos originales de Nostradamus son muy poco preciosos, lo que hace que puedan usarse para cualquier ocasión en la que acontece una tragedia o para miles de interpretaciones según el gusto de quien lo hace... ¿Qué crees tú que sucederá en el mundo este 2021?

