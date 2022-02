La canción "No se habla de Bruno" de la película Encanto alcanza el puesto #1 de Billboard "No se habla de Bruno" se ha colado en el primer lugar de la lista Billboard U.S, la primera canción de una película de Disney en llegar a esa posición en casi 30 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Encanto, la producción de Walt Disney Animation Studios con personajes latinos que se estrenó en los cines el pasado noviembre, sigue cosechando éxitos del público de todas las edades. "We Don't Talk About Bruno", una de las canciones del filme de animación se ha colado en el primer lugar de la lista Billboard U.S, la primera vez en casi tres décadas que el tema de una película de Disney obtiene esa posición. El tema creado por Lin-Manuel Miranda se ha convertido en todo un éxito, hasta el punto que ha desbancado a Adele del top de la lista. En el sencillo, los miembros de la familia Madrigal advirtiendo a la protagonista Maribel que no se debe hablar del misterioso Bruno, quien tiene la capacidad de predecir los días de lluvia, la caída del cabello y otras cosas que siempre se hicieron realidad. El tema de Encanto logró el primer lugar de la lista Hot 100 de Billboard, que tiene en cuenta los sencillos más vendidos en Estados Unidos, tras desbancar a "Easy on Me", de Adele, que estuvo en el primer lugar durante 10 semanas. Desde hacía casi 30 años ninguna canción de Disney ocupaba este puesto. "Un mundo ideal", el famoso tema de la película Aladdin, tuvo esta posición en 1993. Por ejemplo, canciones que todos amamos y que parecen no envejecer, como "El ciclo de la vida", de El rey león o "Let it go", de Frozen, nunca lograron alcanzar este lugar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Encanto, dirigida por Byron Howard y Jared Bush, cuenta la historia de la familia Madrigal, que vive escondida en una casa mágica en las montañas de Colombia, en un pueblo maravilloso conocido como un Encanto. Además de "We Don't Talk About Bruno", el filme tiene otras extraordinarias canciones, como "Colombia, mi encanto," interpretada por Carlos Vives.

