Autoridades mexicanas revelan que "no existen condiciones" para rescatar a los mineros atrapados en México La situación de los mineros que están atrapados en Coahuila, México, desde la semana pasada, parece complicarse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 3 de agosto de 2022, una mina de carbón "El Pinabete", en Coahuila, México, se derrumbó luego de que inundaran cuatro pozos internos que ocasionaron el reblandeciendo y dejaron atrapados a 13 mineros. Si bien tres de ellos lograron ser rescatados, hasta el momento hay una decena que permanece en su interior. Con el fin de buscar la forma de sacarlos, personal de la Secretaría de Marina introdujo un dron acuático al pozo cuatro para realizar una inspección y buscar la forma de ingresar. Sin embargo, las autoridades informaron que, de momento, no existen condiciones para llevar a cabo maniobras y sacar a los trabajadores del lugar, debido a que el dispositivo mostró qué en la zona hay pilotes y restos del derrumbe que han hecho complicado el acceso. "Se hizo contacto con la lámina de agua y se determina lo siguiente: no existen condiciones para el ingreso de cuerpos de búsqueda y rescate el día de ayer. Se observó gran cantidad de elementos sólidos y turbulencia. El equipo permitirá más adelante grabar las condiciones de galerías y pozos, una vez que se hayan reducido los tirantes de la mina", informó Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil. "Estaremos concentrados en bajar estos niveles de agua con la idea de que podamos ingresar nuevamente el dron submarino y evidentemente que puedan ingresar los rescatistas a limpiar, a retirar todos estos obstáculos para bajar lo más pronto posible al rescate". A partir del día del colapso, se han extraído 103 mil 666 metros cúbicos de agua. Además, se han desplegado 603 elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Protección Civil, de la Comisión Nacional de Agua y la Comisión Federal de Electricidad, entre otras. MEXICO-MINING-ACCIDENT Credit: MARCOS GONZALEZ/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nos dijeron que no había podido entrar al pozo por qué hay mucha madera ahí tirada y no hay manera de entrar hasta el fondo. Bajó un militar con el dron, no dijeron si salió de volada [rápido] o ahí anduvo un rato", corroboró a los medios de comunicación Ana Cristina Cruz, familiar de Jaime Montelongo, trabajador atrapado en pozo de carbón. El agua en los pozos ha ido disminuyendo gracias a las tareas de extracción que se realizan desde el día del derrumbe. Para un ingreso seguro de los rescatistas, los niveles de agua deberían tener una altura de 1.5 metros; de momento, en el pozo dos hay un tirante por bombear de 10.4 metros, en el tres de 11.3 metros y en el cuatro de 16.4.

