Por qué no debes compartir el cupón de $75 de Costco Un cupón que ofrece un descuento de $75 ha desatado un frenesí en redes, sin embargo, dicha empresa advierte que es falso ¡No lo compartas! By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde hace un par de meses circula por Facebook un cupón que ofrece un jugoso descuento de $75 al comprar en los almacenes de compra por volúmen de Costco. Miles de personas han compartido el descuento invitando a amigos a aprovechar la oferta. Pero ahora portavoces de Costco han sonado la alarma para alertar a sus miembros y clientes sobre el supuesto cupón que según han dicho no es más que una “estafa”. El cupón aparece con una leyenda que dice: “Costco ha anunciado que todos los que compartan este enlace van a recibir un cupón de $75 por su aniversario. SOLO HOY”. Para poder acceder a la oferta quienes reciban el link tienen que compartirlo, pero antes tienen que revelar su información en un sitio de Internet no afiliado con Costco. De acuerdo a CNN Business el cupón surgió en redes a principos de año, pero conforme se acercan fiestas donde crece el volúmen de consumo por Black Friday y Navidad, Costco tomó nota y ahora ha llamado la atención a sus clientes. “A pesar de los múltiples posts que hay allá afuera, Costco NO ESTÁ dando cupones de $75”, se hijo este martes en un mensaje emitido a través de la cuenta oficial de Twitter. “Aunque amamos a nuestro fans y miembros, esta oferta es una ESTAFA y no está afiliada con Costco. ¡Gracias a nuestros fans por dejarnos saber de está patraña recurrente!”. Image zoom Esta es una peligrosa estrategia por medio de la cual estafadores recaban información de quienes comparten el cupón, así los amigos con quienes lo comparten para venderla a spammers. Así mismo, pueden instalar software sumamente peligroso en las computadoras de quienes descargan el cupón al contestar una serie de preguntas en línea. En casos extremos, hay quienes descargaron un “installer” de sofware que destruye la información del ordenador. De hecho esta no es la primera vez que ocurren este tipo de estafas. En noviembre de 2018, es decir, justo hace un año, Costco y el Identity Theft Resource Center alertaron sobre un cupón similar advirtiendo que quienes recibieran dicho cupón lo borraran inmediatamente sin abrirlo o hacer “click”. Los clientes acérrimos de Costco saben que la empresa nunca emite cupones de descuento fuera de los que envía por medio de un catálogo impreso a sus miembros por correo. En su sitio de Internet la empresa también publica las ofertas de la temporada, que pueden ser aprovechadas por sus socios individuales y corporativos. ¡Así que mucho ojo! Advertisement EDIT POST

Por qué no debes compartir el cupón de $75 de Costco

