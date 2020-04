Niños ricos de Venezuela vacacionaron a pesar del coronavirus; los acusan de propiciar el contagio Las fiestas celebradas en Los Roques supuestamente contaron con la presencia de hijos de políticos y de los cantantes Zion, Justin Quiles y Noriel. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pandemia del coronavirus que está arrasando en múltiples países y causando decenas de miles de muertes ha obligado que millones se recluyan en casa para evitar el contagio y el propagar el misterioso virus COVID-19. Sin embargo, algunos niños "bien" de Venezuela -conocidos en el país como "Bolichicos"- parece no no inmutarse ante la amenaza y han vacacionado y disfrutado de las playas caribeñas de su nación a pesar de que la enfermedad ya se encuentra en tierras venezolanas y ha cobrado varias vidas. Las fiestas se celebraron en marzo pasado en las islas de Los Roques y ahora son señaladas como un foco infeccioso del coronavirus. Según múltiples fuentes, en ellas participaron hijos de varios políticos y ahí también habrían estado presentes los cantantes urbanos Zion, Justin Quiles, Noriel y Kevvo, así como la cantante venezolana NakaryNK, según indica Noticias Al Día y a la Hora. Según Associated Press no está claro cuánta gente se desplazó a dicho destino, sin embargo las fiestas armaron tanto alboroto que incluso llegaron a oídos del presidente Nicolás Maduro."Hubo una fiesta en la isla y prácticamente todos los que estuvieron en ella dieron positivo [a COVID-19]", exclamó el presidente Chavista en televisión estatal el 20 de marzo. Uno de los que más ha llamado la atención de entre los asistentes es Jesús "El Duke" Amoroso, hijo de Elvis Amoroso, uno de los oficiales de mayor rango en el gobierno de Maduro y que está encargado de contrarrestar la corrupción en el país. El aspirante a estrella de reguetón compartió una serie de fotos de su paseo por Los Roques y cuando comenzó el runrún de que visita al lugar contestó con un post donde aparece recargado en un auto de lujo con los dos dedos medios alzados diciendo: "Que si tengo, que si fui, que si soy, que si frinchi, que si frao. Mámenlo, chismosos. Aprovechen la cuarentena y pónganse a hacer oficios”. Image zoom IG/ElDukeOficial Zion en Los Roques. Un portavoz del cantante aseguró a AP él había visitado Los Roques para grabar un video musical: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las fiestas en Los Roques han propiciado que se declare una cuarentena que ha afectado a los residentes, quienes dependen del turismo para subsistir. Por otro lado, y según indica AP, en marzo 11 surgieron videos de mujeres en bikini bailando en una mansión frente a la playa al lado de un banquero venezolano exiliado. "Una de las chicas tenía el virus y nadie lo sabía", reveló una fuente en un mensaje de audio que que se filtró públicamente. Dicha versión fue confirmada por uno de los asistentes quien aseguró que él y su novia tuvieron que ser evacuados de la isla con fiebre alta. Seis personas más han dado positivo a COVID-19 desde entonces. Lo peor es que en las fiestas también participaron prostitutas traídas desde Madrid y Londres y que posteriormente regresaron a sus sitios de origen, sin que se sepa si contrajeron el virus o no. En por lo menos una casa donde se llevaron a cabo dichas fiestas hubo drogas, en especial la el 2C-B, mejor conocida como "cocaína rosada", una substancia de alta potencia y gran valor en el mercado negro, según confirmaron testigos. Advertisement

Niños ricos de Venezuela vacacionaron a pesar del coronavirus; los acusan de propiciar el contagio

