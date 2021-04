Niños piden ayuda al chofer de su autobús escolar para su madre, una víctima de violencia doméstica Unos niños en Nuevo México pidieron ayuda para su madre, quien sufría abuso físico de su pareja. El novio de la mujer fue arrestado gracias a la valentía de los menores. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los hijos de una mujer que sufría violencia doméstica pidieron ayuda y salvaron a su madre de su abusador. El conmovedor incidente ocurrió en Las Cruces, Nuevo México. Los valientes estudiantes le dieron una nota al chofer de su autobús escolar, diciéndole que su madre estaba en peligro. La denuncia de los niños hizo que la policía investigara el caso y arrestaran al novio de la mujer. La madre escribió la nota en secreto y se la dio a sus hijos para que se la dieran al chofer de su autobús escolar. Era la única manera que ella podía comunicarse con el mundo exterior, ya que su pareja le quitó su teléfono celular para que no pudiera pedir ayuda. La policía reveló detalles del caso. "Los niños hicieron lo que [su madre] les pidió y el chofer llamó al 911 para que la policía fuera al hogar", dice un mensaje de las autoridades. Al llegar a la casa, encontraron a la mujer con "múltiples cortadas, moretones y heridas". El novio de la mujer fue identificado como Erik Alvarado, de 40 años. Alvarado presuntamente golpeó a su pareja, la estranguló y trató de asfixiarla dos veces, con una almohada y una camiseta, informó la policía. Erik Alvarado Erik Alvarado | Credit: Las Cruces Police Department SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mujer le dio a las autoridades que Alvarado también amenazó con matarla. La pareja tiene tres hijos, que fueron testigos del abuso, según la policía. Alvarado fue arrestado y está en la cárcel sin derecho a fianza.

