Las cartas de los niños a Santa Claus este año te romperán el corazón Miles de cartas tienen algo en común esta Navidad y ¡no es el juguete de moda! Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como cada año al acercarse la Navidad, el servicio postal de Estados Unidos ya empezó a recibir las tradicionales cartitas para Santa Claus de niños — y adultos — alrededor del país, como parte de su programa Operación Santa. Pero este diciembre, los habituales escritos no son una larga lista de peticiones con los juguetes de moda. Este año, los pequeños están pidiendo cosas más prácticas como regalo de Navidad, haciendo hincapié en la pérdida de empleo de sus padres e implorándole al personaje de barbas blancas que provea la cura para la COVID-19. “Este año ha sido muy difícil”, confesó un pequeño en su carta. “Perdí a mi papá y a mi abuelo, y mi mamá está pasando un mal momento. Quizá le puedas mandar algo de felicidad”. Otro niño expresó que ha estado bastante triste durante la pandemia y que desea un juego virtual para “escapar de la realidad”. Por esa razón, los ayudantes de Santa —que se aseguran que las cartas sean contestadas y cuando posible que sus deseos sean cumplidos— necesitan más asistencia que nunca. “El programa siempre se ha enfocado en obsequiar regalos a familias que de otra manera no podrían proveer nada más que las necesidades básicas diarias. Este año, hay más familias impactadas económica y emocionalmente”, explicó a PEOPLE Kimberly Frum, vocera del servicio postal estadounidense. “El 2020 ha tenido sus retos, afectando a individuos y familias de tantas maneras. La COVID-19 llevó a la pérdida de trabajos y, tristemente, a la pérdida de familiares y amigos. Agrega eso a la devastación por los desastres naturales, y es muy fácil concluir porqué el programa Operación Santa del Servicio Postal es más importante que nunca”. Image zoom Credit: USPS Los adultos también están enviando sus propias peticiones, con la esperanza de que Santa les conceda sus deseos. Una madre soltera de tres pequeños que recientemente fue diagnosticada con cáncer escribió al Polo Norte con una petición: recibir un auto para facilitar sus quehaceres diarios, que incluyen visitas al médico para ella y sus hijos. “No estoy pidiendo un auto nuevo. Sólo necesito una van o un carro grande de cuatro puertas que nos pueda llevar a las citas médicas y a las escuelas de los niños…ya que el transporte público no es seguro para los niños”, expresó. Image zoom Credit: USPS En sus cartas, algunos niños han compartido los retos que han tenido que enfrentar debido a las clases virtuales que están tomando desde casa —y cómo esta situación ha afectado a sus familias. “Será duro celebrar estas fiestas sin los seres queridos, ya sea por la distancia o por la pérdida. Pero poder proveer por lo menos un grano de normalidad o un poco de felicidad a aquellos que lo necesitan significará el mundo para mucha gente en este momento”, comentó Frum. “Las fiestas navideñas se tratan de amabilidad, felicidad, amor, familia y amigos. Los que adopten las cartas del programa realmente personifican el espíritu de la temporada con sólo abrir sus corazones y mostrando a los más necesitados que no están solos, y que también merecen una temporada de fiestas especial”. Image zoom Credit: USPS SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: USPS De acuerdo a Frum, el programa que empezó en 1912 ha recibido ayuda de organizaciones no lucrativas y distintas corporaciones a través de los años. Este año, las cartas empezaron a llegar en octubre, y hasta el momento suman más de 16,000. El servicio postal recibirá los escritos hasta el 15 de diciembre. Los niños pueden escribirle a Santa con sus peticiones, detallando los nombres y títulos de los juguetes, videojuegos y libros, así como las medidas y colores de la ropa y zapatos requerida, en una carta dirigida a: Santa Claus, 123 Elf Road, North Pole, 88888.

