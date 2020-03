Niños inmigrantes bajo custodia en Nueva York dan positivo al coronavirus Un total de 18 niños inmigrantes bajo custodia en Nueva York han sido sometidos a pruebas de coronavirus. Hasta el momento, 11 han dado negativo, cuatro esperan resultados y tres han dado positivo . By Isis Sauceda ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El creciente número de casos de personas con coronavirus en la ciudad de Nueva York tiene a las autoridades trabajando contra reloj. A pesar de los consejos de distanciarse socialmente y adoptar medidas sanitarias como lavarse las manos por parte de las autoridades, la propagación del virus no se ha podido contener y ha llegado hasta el centro de detención de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, una unidad dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos, donde tres menores de edad dieron positivo al virus. De acuerdo a las autoridades, la oficina encargada de alojar a los niños inmigrantes está evaluando la condición de los menores y no los liberará de sus instituciones de cuidado de la ciudad. “[El equipo médico] está trabajando con los programas en Nueva York y el departamento de salud local para reunir información y determinar el próximo paso”, explicó la agencia a través de un comunicado, según el diario USA Today. Image zoom Eric Gay/AP/REX/Shutterstock SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los tres niños, cuyas edades, identidades y nacionalidades no fueron dadas a conocer, permanecían en el país sin ningún acompañante adulto y son los primeros casos bajo custodia gubernamental en dar positivo al virus desde que inició el brote. La agencia funge como refugio mientras encuentra un posible patrocinador donde colocar a los niños permanentemente, ya sea con algún familiar o personas calificadas que procuren su bienestar. Actualmente hay más de 3,500 niños bajo custodia de la agencia. Por el momento, 18 niños han sido sometidos a la prueba de coronavirus; 11 dieron negativo y cuatro están a la espera de sus resultados, según el sitio BuzzfeedNews. “[La agencia] esta dando prioridad a la colocación local de todos las nuevos referidos [menores de edad] por parte del DHS [Departamento de Seguridad Nacional] para limitar los viajes aéreos cuando es posible”, dice el comunicado. Los tres niños se suman a los más de 80,000 casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos. Más de 1,000 personas han muerto debido al virus desde que se detectó el primer caso en el país. Advertisement

