Siete niños hospitalizados por sobredosis tras ingerir pastillas para dormir, ¿quién se las dio? Tres de los niños fueron trasladados a un hospital en condición seria, el resto se encuentra en condición estable. Las autoridades esperan que todos los niños se recuperen favorablemente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades del estado de Virginia investigan los detalles de un incidente en el que siete niños menores de 8 años, tuvieron que ser hospitalizados tras sufrir una sobredosis por ingerir pastillas para dormir. En respuesta a una llamada de emergencia en la ciudad de Hopewell, la policía encontró a cuatro de los niños inconscientes, reportó el canal local WTVR-TV. Los otros tres se encontraban despiertos, pero con poca energía y poca habilidad mental. Dado su estado, los menores fueron trasladados a un hospital cercano. Tres de los niños fueron ingresados en grave estado. Los otros cuatro se encontraban estables, informó People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según la policía de Hopewell, los niños ingirieron pastillas para dormir proporcionadas por uno de sus compañeros, que tiene una receta. Las autoridades esperan que todos los afectados logren recuperarse. Crime Scene with Police Car Credit: DenisTangneyJr/Getty Images La investigación preliminar reveló que la madre de tres de los niños los dejó al cuidado de la madre de los otros cuatro, quien se suponía los cuidaría durante la tarde del miércoles. Sin embargo, poco después de las 5 de la tarde, la mujer salió a comprar aparentemente dejando a los niños bajo el cuidado de una tercera persona. Pero al regresar se percató de que el comportamiento de los niños estaba fuera de lo normal. Momentos después, encontró un frasco de medicina vacío, por lo que inmediatamente llamó al número de emergencia. "[Los niños] fueron dejados sin supervisión por un momento y uno de los niños que tiene una receta médica tomó las pastillas y las compartió con los otros niños", informó el teniente Cheyenne Casale a WTVR-TV. La madre, aparentemente, había informado a una tercera persona dentro de su casa, que iría a la tienda, pero más tarde admitió que no le pidió directamente que supervisara a los niños, reportó el canal WRIC-TV. Los investigadores aún no confirman si en efecto esta tercera persona – un hombre adulto - se encontraba dentro de la casa al momento del incidente. Por el momento, no se han presentado cargos contra ninguna de las madres, pero las autoridades continúan investigando lo sucedido.

