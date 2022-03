19 niños hospitalizados luego de que una camioneta se estrellara contra una guardería 19 niños heridos cuando una camioneta se estrelló contra una guardería en la localidad de Anderson, CA. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una mujer de Anderson, CA, perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una guardería, causando heridas a 19 niños y un adulto. De acuerdo a las autoridades, la camioneta tipo SUV sport chocó contra la escuela Great Adventures Christian alrededor de las 2:30 p.m. de este jueves y penetró el edificio, incrustándose en la sala principal de la guardería. Catorce menores fueron trasladados inmediatamente al hospital por personal médico, mientras que cinco niños fueron llevados por sus padres personalmente a recibir los cuidados necesarios, según el jefe de la policía, Jon Poletski. Al momento del incidente, se desconocía la gravedad de las heridas en los niños, pero personal reveló que por los menos dos menores tuvieron que ser trasladados al Centro Médico UC Davis en la capital del estado, para ser ingresados en la unidad de cuidados intensivos del área de pediatría. Además, por lo menos una de las dos cuidadoras presentes, resultó herida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anderson Police Department Anderson Police Department | Credit: Anderson Police Department/Facebook La policía identificó a una mujer de la localidad como la conductora del vehículo y determinó que no se encontraba bajo la influencia de sustancias ilícitas, según el medio local Redding Record Searchlight. La conductora colaboró con los agentes y ofreció su declaración en el lugar de los hechos, por lo que posteriormente fue puesta en libertad. No obstante, la causa del accidente continúa bajo investigación. Debido a la cantidad de niños heridos, estos tuvieron que ser atendidos en tres hospitales distintos. Algunos fueron dados de alta del cuarto de emergencia, mientras otros fueron puestos en observación. Por el momento se desconoce el estado de salud de los niños ingresados a cuidados intensivos. La policía aún no revela si la conductora enfrentará cargos criminales.

