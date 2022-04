Dos niños en Texas encuentran el cadáver de su madre asesinada al llegar a casa El cuerpo de la mujer fue encontrado por sus hijos de 8 y 12 años. Las autoridades han arrestado como sospechoso al novio de la joven madre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades de Texas confirmaron el arresto de un sospechoso de asesinar a una joven madre, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado por sus hijos y su exmarido. El hombre identificado como Jacob Otis Cavanaugh, de 40 años, se encuentra tras las rejas desde el pasado lunes bajo cargos de asesinato por la muerte de Holly Vines, de 41. De acuerdo a la policía del Condado de Montgomery, la víctima y el sospechoso sostenían una relación romántica, reportó People. "Se encontraron pruebas física durante la investigación y las declaraciones que se hicieron tras el asesinato, implicaron a [Cavanaugh] como el autor de los disparos", informó la oficina del Sheriff a través de un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jacob Otis Cavanaugh Jacob Otis Cavanaugh | Credit: Montgomery County Jail El pasado 16 de marzo, agentes locales respondieron a una llamada que denunciaba el hallazgo de una mujer sin vida en el garaje de su casa. El exesposo de la víctima contactó a la policía alrededor de las 5 p.m., luego de dejar a sus dos hijos, de 8 y 12 años, en su hogar. "Estaba trabajando desde mi garaje y vi a los niños corriendo y llorando por su madre", comentó el vecino de la víctima, Jason Blank al canal local KPRC 2. "Luego llegaron el departamento de bomberos y la ambulancia y muchos policías. Estuvieron aquí por horas investigando…Da mucho miedo, digo, nunca había pasado algo así en este vecindario, así que da mucho miedo". El padre de la víctima expresó su tristeza y lamentó que ahora sus nietos estén huérfanos de madre. "Estoy triste", dijo al canal. "Mi hija está muerta. Mis dos nietos sin su mamá. No sé qué decir. Es un sentimiento horrible". El sospechoso, quien tiene un historial criminal por robo, por el momento no tiene derecho a fianza. El próximo 25 de abril deberá presentarse ante un juez.

