Revelan escalofriantes detalles sobre cómo vivían los niños encontrados con el cadáver de su hermanito en TX. Los menores sobrevivieron con comida que vecinos les regalaban; la madre vivía a solo 15 minutos de ellos con su novio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Brian W. Coulter y Gloria Y. Williams Brian W. Coulter y Gloria Y. Williams | Credit: Harris County Sheriff's Office Nuevos y escalofriantes detalles han surgido sobre el impactante caso de tres niños de 7, 10 y 15 años que fueron encontrados viviendo solos, en el abandono y con el cadáver de su hermanito de 8 años que llevaba muerto más de un año en un apartamento de Houston, Texas. Los niños fueron hallados este fin de semana por la policía al responder a un llamado de ayuda que al parecer fue hecho por el hermano mayor. Al llegar a la vivienda encontraron la osamenta expuesta del hermanito que al parecer había fallecido hace aproximadamente un año. Los niños estaban famélicos y lastimados. Increíblemente, y según informa la cadena ABC-13 en Texas, la madre de los niños vivía a solo 15 minutos de donde ellos se encontraban. Dicha fuente no identificó a la mujer, sin embargo el diario DailyMail.com ha señalado a Gloria Y. Williams, de 35 años, como la madre de los menores. Según reportes de la oficina del alguacil del condado de Harris, la mujer fue localizada el domingo y cuestionada junto a su novio, Brian W. Coulter, de 31 años. Este martes el par fue detenido sin derecho a fianza bajo acusaciones de abandono. Brian W. Coulter y Gloria Y. Williams Brian W. Coulter y Gloria Y. Williams | Credit: Harris County Sheriff's Office SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La primera vez que los vi estaba dormido en las resbaladillas [del parque infantil]", contó a ABC Erica Chapman, una vecina del apartamento donde fueron hallados los niños. La mujer contó que se había dado cuenta de que algo andaba mal porque la madre de los niños rara vez se pasaba por el apartamento. Tanto Chapman como otro vecino llamado Trevor Thompson contaron que ellos le regalaban comida al niño mayor, quien solo aceptaba "papitas" y "pizza" y no quería comida preparada. De vez en cuando el niño de 15 años pedía prestado un cargador para conectar su teléfono. Pero al pareceer ninguno de ellos sospechaba la magnitud de la espantosa situacion en la que se encontraban los niños. "Yo no quería forzarlo haciéndole preguntas porque sabía que necesitaba comida y se estaba muriendo de hambre", contó Chapman.

