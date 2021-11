¡Qué tierno! 15 niños disfrazados de Halloween son adoptados en Florida Un total de 15 niños fueron adoptados por 11 familias este viernes en el condado de Duval, Florida, en una ceremonia a la que todos asistieron con disfraces de Halloween. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niños adoptados Niños adoptados | Credit: News4JAX/YouTube Un total de 15 niños fueron adoptados por 11 familias el pasado viernes en el condado de Duval, Florida, en una ceremonia a la que todos asistieron con disfraces de Halloween. "Bienvenidos a nuestro evento de adopción aquí: Hogar para Halloween", dijo el juez del condado de Duval Michael Kalil al comienzo del evento, según reportó el canal local WJXT. "Tenemos familias maravillosas que adoptan a estos niños y les brindan el amor y la estabilidad que tanto necesitan. Es un evento hermoso", agregó. La ceremonia tuvo lugar en el interior del tribunal del condado de Duval, que estaba decorado con fantasmas, telarañas y golosinas, como si fuera una gran fiesta de Halloween. Según WJXT, uno de los pequeños adoptados resultó ser una niña llamada Isabella, quien desde hace bastante tiempo ya formaba parte de la familia que la acaba de adoptar. "Estamos emocionados de que ahora sea parte de nuestra familia y podamos mantenerla", dijo Jackelyn McCormick, quien desde que la pequeña estaba con su familia adoptiva anterior solía cuidarla. Otro de los pequeños presentes en el evento llevaba un cartel que decía: "Después de 609 días fui adoptado". De acuerdo con los servicios de apoyo familiar del norte de Florida, hay más de 250 niños en los condados de Duval y Nassau que viven en hogares de acogida a la espera de ser adoptados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente también se supo de una familia de Nueva Jersey con seis hijos biológicos que adoptó a siete hermanos huérfanos de Ucrania. La familia ha recibido ayuda económica por parte de la comunidad de su iglesia, incluidas tarjetas de regalo para comestibles y donaciones monetarias para ayudar a pagar la educación de los niños.

