Hallan los cuerpos de dos hermanitos hispanos desaparecidos en una inundación en Carolina del Norte Alexa Castro, de 5 años; y Abraham Martínez Jr., de 4, fueron encontrados en las cercanías de Raleigh: la corriente se los llevó en una inundación repentina. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La búsqueda de Alexa Castro y Abraham Martínez Jr., dos hermanitos desaparecidos el lunes en Smithfield, Carolina del Norte, ha llegado a un dramático final. Sus cuerpos han sido recuperados luego de que la corriente se llevara su auto tras una inundación repentina. La mañana de este jueves, Steve Bizzell, alguacil del condado de Johnston, confirmó que equipos de búsqueda hallaron el cuerpo de Abraham esta mañana. El cuerpo del menor estaba a 30 yardas del cuerpo de su hermanita, quien fue descubierta hacia las 4:30 a. m. "Mi única tarea es encontrar a mi hijo", había expresado a The News & Observer el papá de los niños, Abraham Martínez, al enterarse del hallazgo del cuerpo de su hija. "El Señor me entregó a mi hija y ahora solo mi hijo está desaparecido. Aunque ella no es mi hija biológica la amo por igual y me duele muchísimo". Lamentablemente, 12 horas después se confirmaba el hallazgo del cuerpo del pequeño Abraham. Los hermanitos desaparecieron el lunes pasado cuando viajaban en auto con su mamá, Vanessa Castro, por Galilee Road, un camino de dicha localidad. De pronto, las aguas inundaron el camino y la corriente arrastró el auto. La madre —quien fue dada de alta del hospital al sufrir solo heridas menores— pudo ser rescatada, pero sus pequeños desaparecieron, dando pie a su desesperada búsqueda. Alexa Castro, de 5 años; y su hermanito Abraham Martínez Jr., de 4. Image zoom Johnston County Sheriff’s Department Impactantes imágenes del auto en que viajaban con su mamá, Vanessa Castro, cuando se los llevó la corriente este lunes. Image zoom Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esperábamos tener mejores noticias", exclamó el alguacil en declaraciones reproducidas por ABC-11, en Raleigh, "pero al menos la familia podrá cerrar este capítulo". "No me puedo ni imaginar las emociones de la familia, de destrozo, de dolor, de devastación", continuó Bizzell. "Ha sido duro, incluso para mí, ha sido duro para los oficiales. Todas las personas con las que he hablado se la han pasado rezando por la familia, por estos niños". Que en paz descansen.

