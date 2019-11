Así se recuperan los niños de la familia LeBaron mientras se celebran los funerales de sus padres y hermanos asesinados Comparte un video e imágenes de los miembros más pequeños de la familia LeBaron que se recuperan en un hospital de Arizona de las heridas que recibieron en la masacre que acabó con la vida de 9 de sus familiares. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Varios de los miembros más pequeños de la familia LeBaron se recuperan satisfactoriamente de las heridas recibidas en la emboscada en una carretera en México en la que perdieron la vida nueve personas, cuyos funerales ya se han empezado a celebrar. En un conmovedor vídeo, la familia compartió imágenes del pequeño Brixton Langford, de 9 meses, recuperándose en un hospital de Estados Unidos tras haber sobrevivido la masacre que en que pereció su madre y hermanos en el estado de Sonora. Brixton, junto a otros cuatro niños, se encuentra bajo observación y tratamiento en un hospital de Arizona. “Él es Brixton agradeciendo todas las oraciones”, escribió la familia junto al vídeo compartido en la página GoFundMe en el que se ve al pequeño, quien fue herido en el pecho y la muñeca izquierda. Image zoom Los funerales de las nueve víctimas empezaron a celebrarse este jueves en México en medio de unas enormes medidas de seguridad y con la asistencia de centenares de personas, entre ellas numerosos familiares de los fallecidos. Los primeros en ser enterrados fueron Dawna Ray Langford, de 43 años, y sus hijos Trevor, de 11 y Rogan, de 2. La familia también compartió fotos de los hijos de Dawna que sobrevivieron: Kylie Langford, de 14 años, con una herida en el pie; Mckenzie Rayne, con un balazo en un brazo; Cody Greyson de 8, con una bala en la quijada; y Xander, de 4, con heridas en la espalda. Image zoom Por el momento, los niños están bajo el cuidado de su tía Leah Langford Staddon, quien confesó en Facebook que después de la tragedia cuestionó la existencia de Dios. “Sentada en el hospital con mis dulces sobrinos mientras el resto de mi familia está en México preparando los funerales de nueve miembros de mi preciada familia hoy”, escribió la tía. “Siento más angustia y tristeza y enojo y dolor y shock, de lo que había sentido en toda mi vida. Me pregunto ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió que hombres malvados asesinaran a sus más inocentes niños y madres?”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom GOFUNDME Dawna y sus dos hijos fueron enterrados cerca de la comunidad donde vivían en Sonora, mientras que los cuerpos del resto de las víctimas serán llevados a la llamada Colonia LeBaron este viernes, de acuerdo al Daily Mail. La tragedia ha causado una enorme conmoción tanto en México como en Estados Unidos, país del que también son ciudadanos los LeBaron, y se produce después del escándalo que supuso la liberación de uno de los hijos del Chapo Guzmán luego de que fuera capturado por las fuerzas de seguridad mexicanas. Advertisement EDIT POST

