Close

Niños de 15 años arrestados en el Bronx por mortal apuñalamiento de una madre de 20 La niña la apuñaló en el pecho, el jovencito la abatió a golpes con lo que parece ser un bastón. La policía afirma que fue una revancha planeada. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La Policía de la Ciudad de Nueva York dio a conocer este martes que dos jovencitos de solo 15 años. han sido arrestados bajo sospechas de ser los autores del escalofriante homicidio de una joven madre de 20 años. La víctima liquidada a sangre fría a las puertas del apartamento de su padre, en el Bronx. "Este es un homicidio planeado como revancha", dijeron fuentes de la NYPD sobre el escalofriante asesinato de Nyla Bond, ocurrido el pasado 2 de noviembre en un edificio residencial ubicado en Macombs Road y la cercanía del cruce con la avenida Inwood, en el sector de Mount Eden. Según se explica uno de los presuntos asesinos, de sexo femenino y no identificada por tratarse de una menor de edad, había enfurecido porque la víctima había publicado unas fotos íntimas que al parecer mostrarían la relación sexual que hubo entre ambas, según cita el Daily News. Al parecer fue la jovencita quien planeó el asesinato con el otro detenido y el día de los hechos atrajo a la víctima hasta el lugar del crimen, Cuando esta llegó al punto acordado los sospechosos la atacaron. La niña la apuñaló en el pecho, el jovencito la abatió a golpes con lo que parece ser un bastón. Los hechos quedaron grabados en cámaras de seguridad. La víctima falleció posteriormente en una clínica del Bronx Health Care System. “Ella probablemente los perdonaría", exclamó respecto a la muerte de la joven madre su progenitora, Shadonna Watson, a la citada publicación, explicando que su hija padecía problemas mentales y que había vivido en las calles. Image zoom Credit: TW/@ambarar SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nyla fue una luz brillante en las vidas de familia, amigos y la comunidad. Fue una hija amada, hermana, amiga y nueva mamá. Su sonrisa, espíritu, mente brillante y risa contagiosa se quedarán con todos aquellos que fuimos lo suficientemente afortunados de haber sido tocados por ella en nuestras vidas", se dijo en un mensaje publicado en GoFundMe donde se reúnen fondos para en su nombre. En cuanto a los sospechosos se sabe que el muchachito fue detenido el lunes posterior y la jovencita dos días después. Ambos enfrentan cargos de asesinato y homicidio involuntario. Ella no tiene historial criminal, pero el muchachito fue detenido en 2019 bajo cargos de asalto y robo.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Niños de 15 años arrestados en el Bronx por mortal apuñalamiento de una madre de 20

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.