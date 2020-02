Dos niños de 13 años acusados de asesinato tras provocar incendio que cobró dos vidas en California By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Dos niños de 13 años fueron detenidos y acusados de asesinato tras provocar el incendios una biblioteca en Visalia, California, que provocó la muerte de dos bomberos. Los menores de edad fueron fueron arrestados el viernes y hasta el cierre de esta nota permanecían tras las rejas, según confirmó en un post de Facebook la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Tulare, al sur del estado. Raymond Figueroa, de 35 años, y teniente de bomberos falleció este martes por la noche a consecuencia de las heridas que le provocó el incendio mientras combatía las llamas. El cuerpo de su compañero Patrick Jones, de 25 años, fue descubierto un día después entre los escombros que quedaron de la histórica biblioteca de Porterville. El recinto quedó completamente destruido por las llamas, según puntualiza USA Today. Patrick Jones, de 25 años, y Raymond Figueroa, de 35, perecieron a causa del incendio provocado por los detenidos: Image zoom Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En conferencia de prensa Eric Kroutil, jefe de la policía de Tulare, pidió calma al público que exige justicia por el terrible suceso. El policía aseguró que si los sospechosos tuvieran 17 años o más, serían procesados como adultos, pero como se trata de menores de 14 años las leyes de California establecen que no deberán ser procesados de dicha manera, aún si sus cargos son por un crimen grave o felonías con violencia. “Ellos podrían enfrentar una larga condena. [Pero] eso no ocurrirá en este caso” Los menores -cuyas identidades no han sido reveladas- han negado las acusaciones y se espera que vuelvan a aparecer en corte el próximo 11 de marzo. Advertisement

Close Share options

Close View image Dos niños de 13 años acusados de asesinato tras provocar incendio que cobró dos vidas en California

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.