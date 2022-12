Niño de 8 años de vacaciones en un crucero lucha por su vida tras un desgraciado accidente Stefan, de 8 años, terminó siendo arrastrado casi dos millas sobre el pavimento por un caballo que habían contratado en una excursión en Belice, una de las escalas del crucero en que viajaba con su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Stefan Keryan Stefan Keryan | Credit: Gofundme Un niño de 8 años, que se había ido de vacaciones en crucero junto a su familia, se encuentra en un hospital de Colorado luego de haber sufrido un accidente montando a caballo que le provocó graves heridas y quemaduras en todo el cuerpo. Según contó la familia de Stefan Keryan en una campaña de Gofundme, el crucero de Carnival en el que viajaban una escala en Belice, donde visitaron un santuario de monos. Entre las actividades que practicaron estaba montar a caballo. Pero el animal en el que montaba Stefan "se asustó y comenzó a correr". "Stefan se cayó del caballo y fue arrastrado porque el guía turístico ató un pie al estribo", dijo su familia. Heidi, la madre de Stefan, contó al canal local KCNC-TV, de CBS, que el niño "terminó siendo arrastrado por el caballo por casi dos millas sobre el pavimento de grava". "Mi hija mayor y yo ya habíamos regresado y vimos que lo arrastraban y finalmente pudimos alcanzarlo", dijo. "Alguien se subió a un auto y pudo detener al caballo". Producto del suceso, Stefan "sufrió quemaduras de tercer grado en la espalda, brazos y piernas. También perdió una gran parte de su cuero cabelludo, lo que requirió cirugía plástica", dijo la familia en Gofundme. También explicaron que una tomografía computarizada mostró una fractura de cráneo y una contusión menor en la parte posterior de su cerebro, "pero afortunadamente no hubo daño cerebral", afirman. Luego de llevarlo al hospital, donde estaba "luchando por su vida", según dijo su madre a KCNC-TV, la familia emprendió la campaña de Gofundme para poder costear un avión médico con una enfermera y llevarlo de regreso a casa. Aunque muchos ayudaron y la familia ha recaudado hasta el momento $64,890, Geno Haggan, propietario del servicio de evacuación médica Peak Medevac International, con sede en Colorado, escuchó la noticia y se ofreció a contribuir con el traslado de manera gratuita. "Me enorgullece mucho poder hacer esto por alguien", dijo Haggan a KCNC-TV. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Stefan pudo regresar a casa el domingo en la noche, y luego fue trasladado a un hospital infantil para seguir con sus cuidados médicos. "Gracias a todos por sus oraciones y generosas contribuciones. Somos bendecidos de tenerlos a todos ustedes en nuestra vida", dijo la familia en Gofundme tras toda la ayuda recibida.

