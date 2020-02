Un niño usa sus ahorros para pedir que su mamá enferma conozca a Ricky Martin Un niño de 8 años usó sus ahorros para pedir que su madre, quien padece de cáncer cerebral, conozca a Ricky Martin durante una de sus presentaciones en Argentina. Mira la conmovedora carta que el pequeño envió a un canal de televisión, misiva que hoy se ha vuelto viral.



By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Thiago es un niño de 8 años que se ha ganado el corazón de miles de usuarios de las redes sociales tras escribir una conmovedora carta para pedir que se cumpla el deseo de su madre enferma: conocer a Ricky Martín. Todo empezó cuando el pequeño supo que el programa de televisión argentino “Arriba Córdoba” estaba sorteando un meet and greet para compartir en persona con el cantante durante su presentación en esa ciudad y envió una misiva a la producción —acompañada por un desayuno que compró con todos sus ahorros— en la que reveló que su madre tiene cáncer y sueña con conocerlo. “Lo único que pido para mi mami es que conozca a Ricky Martín. No puedo participar [en el sorteo] porque soy un niño pequeño”, escribió. “No llego con mis ahorros para comprarle la entrada. Mami está enferma de [un tumor] cerebral y llora mucho cuando le pinchan con agujas. Yo y mis hermanos cuando le ponemos a Ricky Martín mi mami se ríe conmigo, ella es feliz”, agrega la carta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El concurso del programa pide a quienes quieran participar que llenen un formulario con datos personales y respondan a la pregunta: “¿Qué le regalarías a Ricky Martin?”. El pequeño contestó en su carta: “El regalo que le daría a mami es la vida eterna y un abrazo fuerte de Ricky”. Los ganadores del concurso serán anunciados el próximo lunes, 17 de febrero. Hasta el momento se desconoce si la producción del programa, que se transmite por eldoce.tv, llegaría a un acuerdo con el pequeño. Sin embargo, esto no ha impedido que la carta siga circulando con rapidez a través de diferentes plataformas en las redes sociales. El intérprete de “La mordidita” se estará presentando en Buenos Aires y Córdoba, Argentina, a finales de febrero como parte de su gira mundial “Movimiento Tour”. Advertisement

