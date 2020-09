Alertan por presencia de bacteria 'come cerebros' en el agua de un condado de Texas: un niño murió El gobernador del estado emitió una alerta para el condado de Brazoria luego de que falleciera el niño Josiah McIntyre, de 6 años, tras contraer la ameba aegleria fowleri. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Greg Abbott, gobernador del estado de Texas, emitió este fin de semana una alerta para el condado de Brazoria advirtiendo sobre la presencia de una peligrosa bacteria 'come cerebros' en el agua, luego de que un niño de 6 años muriera tras ser infectado por la ameba aegleria fowleri. A principios de septiembre se reportó el caso del niño Josiah Christopher McIntyre, de 6 años, que fue ingresado a un hospital luego de varios días de encontrarse enfermo. El 3 de septiembre el niño comenzó a quejarse de dolores de cabeza, según reportó KHOU-11, en Texas. Inicialmente se pensó que se trataba de una enfermedad viral, pero pruebas de la gripe y COVID-19 dieron negativo. Aún así el niño continuaba con malestares. "Le hicieron unas pruebas de un montón de cosas distintas y pensaron que solo se trataba de una infección viral que simplemente estaba tomando su curso porque esos fueron los síntomas que presentaba", exclamó María Castillo, la madre del menor, a ABC-13 en Houston. El niño comenzó tratamiento contra la meningitis luego de que se detectara inflamación en su cerebro. Finalmente una prueba dio positivo al ameboide aegleria fowleri, de altísima mortalidad. Lamentablemente, el niño falleció el pasado 8 de septiembre. El niñito era un gran fan del equipo de los Astros de Houston. Carlos Correa, jugador de dicho equipo, envió un video de apoyo para la familia: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La familia piensa que el niño contrajo el peligroso microorganismo jugando con al agua de una manguera en su casa o en un hidrante en un parque público donde el agua brota del suelo, según indicaron fuentes oficiales de Lake Jackson, Texas, donde ocurrieron los hechos, por medio de un boletín noticioso. El cabildo cerró el hidrante para realizar pruebas de distintos tipos con la ayuda de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texaa. 3 de las 11 pruebas aplicadas al agua de dicho lugar dieron "preliminarmente positivo" a la bacteria. Dichas muestras se obtuvieron de "un hidrante en el centro del poblado", el tinaco "del hidrante en el parque" y de la "boquilla de la manguera" en la casa del niño. De acuerdo a las autoridades, por el momento es sumamente importante hervir el agua para consumo humano mientras se realizan mejoras al sistema. Encuentre toda la información en el boletín emitido por Lake Jackson.

