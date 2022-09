Niño sobreviviente de cáncer estrangulado presuntamente por sus padres y enterrado en el patio trasero Los padres del niño de 9 años sobreviviente de cáncer fueron acusados de su asesinato por las autoridades de Pennsylvania cuatro meses después de que se descubriera su cadáver. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Azuree Charles Azuree Charles | Credit: WESTMORELAND COUNTY DISTRICT ATTORNEY'S Los padres de Azuree Charles, un niño de 9 años sobreviviente de cáncer, fueron acusados de su asesinato cuatro meses después de que su cuerpo fuera encontrado en el patio trasero de la casa donde la familia vivía en New Kensington, PA. "Esta horrible tragedia ha sacudido a la comunidad de New Kensington", dijo en conferencia de prensa la fiscal de distrito del condado de Westmoreland, Nicole Ziccarelli. "El trauma que nos ha afectado a todos palidece en comparación con lo que sin duda experimentó Azuree", añadió. Jean Charles Jean Charles | Credit: WESTMORELAND COUNTY PRISON De acuerdo con un informe policial obtenido por el diario Pittsburgh Post-Gazette, el pasado 4 de mayo el niño fue encontrado muerto por un vecino. Su cuerpo estaba desnudo y parcialmente cubierto por muebles de jardín y una hielera de espuma. Asimismo, el pijama del niño estaba colgado de unas ramas cercanas, según el informe. Los vecinos de Azuree dijeron a CBS News que el niño acababa de vencer al cáncer pediátrico. Según la denuncia penal contra el padre, Jean Charles, un niño que vive cerca de la casa de la víctima escuchó a Azuree gritar "no, no, no, lo siento", en la madrugada del mismo día en que descubrieron el cuerpo. Luella Elien Luella Elien | Credit: WESTMORELAND COUNTY PRISON Este miércoles Ziccarelli anunció que el padre está acusado de asesinato, de homicidio criminal, abuso de un cadáver, restricción ilegal de un menor por parte de un padre, estrangulación, ocultación de la muerte de un niño y manipulación de pruebas físicas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte la madre, Luella Elien, está acusada de asalto agravado de una víctima menor de 13 años, poner en peligro a un niño y obstaculizar la detención o enjuiciamiento de otra persona. Ambos tienen audiencias preliminares programadas para el 12 de octubre. Mientras el padre se encuentra retenido en la prisión del condado de Westmoreland sin fianza, a la madre se le pide una fianza de $250,000.

