Niño de 4 años sobrevive tragedia que acabó con el resto de su familia El pequeño viajaba con sus padres y dos hermanos rumbo a unas vacaciones por el Día de Acción de Gracias cuando fueron impactados por un conductor que manejaba en sentido contrario. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo que suponía sería un divertido viaje por carretera para disfrutar de las vacaciones del Día de Acción de Gracias se tornó en una terrible tragedia para una familia de Nevada. La vida del pequeño Julian Montano ha cambiado para siempre luego de convertirse en el único sobreviviente del accidente automovilístico que cobró la vida de sus padres y dos hermanos, reportó People. Las autoridades confirmaron que Brittney y Antonio Montano, de 29 años, y su hija Marianna, de 9 y su pequeño Antonio Jr., de 5, fallecieron en el choque ocurrido en la madrugada del sábado, aparentemente propiciado por un conductor que manejaba en sentido contrario. De acuerdo a informes, un testigo llamó a la línea de emergencia para reportar al conductor que viajaba en la autopista interestatal 80 del Condado de Nevada, quien minutos después chocó contra el vehículo de los Montano, según reportó la patrulla de caminos y carreteras de esa localidad. Un tercer vehículo no pudo esquivarse y chocó con ambos autos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo al reporte inicial, el consumo de bebidas alcohólicas pudo haber jugado un papel en el incidente. "El alcohol pudo haber sido un factor en quien conducía en sentido contrario. Aún es muy temprano para confirmarlo, pero eso se supone", comentó el sargento Steve Casetta, de la oficina Gold Run de la Patrulla de Caminos y Carreteras, a la cadena KCRA. Montano Family 4-Year-Old Boy Survives Car Crash That Killed His Parents and 2 Siblings Montano family | Credit: GoFundMe Desafortunadamente, Brittney, Antonio y sus dos hijos fallecieron en el lugar de los hechos. Por su parte, Julián fue transportado en helicóptero a un hospital de la ciudad de Reno, donde fue atendido. "Todos estamos sufriendo por esto", comentó Anthony González, hermano de Brittney, a la televisora. "Es una pérdida gigantesca. Cuatro familiares [muertos] al mismo tiempo; es demasiado". Los Montano se dirigían al Gran Cañón donde planeaban disfrutar de unas vacaciones familiares para celebrar el Día de Acción de Gracias, de acuerdo a la cuenta de recaudación de fondos GoFundMe creada por Anthony —en la que reporta que se espera que Julián se recupere completamente de los golpes sufridos. "Tiene heridas extensas, pero se espera que se recupere", asegura la familia en la cuenta. Dos personas más resultaron heridas a causa de la tragedia, según reportó la policía a People. El conductor que propició el accidente sufrió lesiones graves, mientras que el chofer del tercer vehículo tiene heridas leves. Por el momento, aún no se presentan cargos en el caso. Por su parte, Julián ya fue dado de alta y se encuentra junto a su tío, mientras sus familiares intentan asimilar la tragedia y la nueva vida que tendrá que enfrentar el pequeño. "Siempre admiré a mi hermanita…todo lo que hacía era lo correcto", comentó Anthony a la cadena KTXL. "Al mismo tiempo perdí todo: perdí a mi hermana, mi cuñado, mi sobrina, mi sobrino, al mismo tiempo. Ha sido el peor día de mi vida". De acuerdo a Anthony y su esposa Michelle González, la pareja había estado casado por nueve años y mantenían una hermosa relación con el resto de la familia. "La hermana [de Anthony] era una persona maravillosa", aseguró Michelle sobre Brittney, quien buscaba convertirse en enfermera. "Amaba a sus hermanos, realmente los cuidaba cuando [las cosas] no estaban bien". Los González se encuentran al cuidado de la recuperación del pequeño Julián, a quien planean adoptar en un futuro cercano. "Vamos a tomar esto un paso a la vez", dijo el tío a KCRA. "Lo llevaremos a terapia, y todos vamos a salir de esto juntos". Michelle agregó: "Vamos a encargarnos de Julián lo mejor que podamos". La cuenta de recaudación de fondos pretende ayudar a la familia con los gastos fúnebres de los cuatro fallecidos. Los fondos restantes se utilizarán para la manutención y para suplir las necesidades de Julián.

