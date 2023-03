Niño se lanza de segundo piso de una escuela tras sufrir bulliyng Con el fin de terminar con el hostigamiento que sufría por parte de sus compañeros un menor de 13 años decidió arrojarse para acabar con el sufrimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado martes 28 de marzo de 2023, lo que parecía un día normal en la escuela primaria Guillermo A. Sherwell, de Córdoba, Veracruz, terminó en una tragedia luego de un menor de 13 años se lanzará del segundo piso de las instalaciones tras sufrir bullying. Todo comenzó porque el chico fue acusado de robarle dinero a la maestra, 50 pesos mexicanos (2.80 dólares aproximadamente). Pese a que el chiquillo insistió en su inocencia y quiso dialogar con su profesora, algunos compañeros los comenzaron a agredir y siguieron amedrentándolo a lo largo de la mañana. Tras los actor de bullying en su contra, como se mencionó, la víctima decidió arrojarse a cinco metros de altura. Ante la situación acudieron servicios médicos que lo trasladaron a un hospital cercano. El secretario de Educación en Veracruz, México, Zenyazen Escobar García, dio a conocer que el menor se encuentra estable, pero que recibirá atención médica y psicológica. "Están viendo si requiere cirugía del pie y del brazo", explicó a los medios de comunicación locales. "Está estable, ya le hicieron una valoración de la pierna y el brazo y están haciendo estudios de abdomen, la tomografía de la cabeza salió bien, no está grave, está consciente, ahorita vamos con la institución y vamos a platicar con los docentes". texas uvalde balacera escuela Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El funcionario explicó que sus compañeros le dijeron "mejor deja existir"; lo cual, le afectó al grado de tomar tan radical decisión. "Es un niño sensible, él está con el psicólogo desde hace tiempo, no resistió y se aventó", reveló. "Está fuera de peligro y de cualquier riesgo". El menor permanecerá algunos días en el hospital; por su parte, las autoridades anunciaron que implementarán talleres de manejo de emociones, dirigido a padres de familia de todos los niveles educativos.

