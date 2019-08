Se ahoga un niño de 13 años que se metió a nadar a escondidas con sus amigos en un club de Pennsylvania Un niño de 13 años se ahogó luego de que se metiera a escondidas a nadar con sus amigos al Folcroft Swim Club en Pennsylvania. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La policía de Folcroft, en Pennsylvania está investigando la trágica muerte de un niño de 13 años que se ahogó luego de meterse a nadar a escondidas con tres amigos en un club privado de Pennsylvania. De acuerdo a William Bair, jefe de la policía de Folcroft, el incidente ocurrió este miércoles hacia la 1:00 a.m. en el Folcroft Swim Club, ubicado en el mencionado poblado al noroeste de Filadelfia. Blair explicó que de algún modo el fallecido y sus amigos consiguieron brincar la valla de seguridad del local y se metieron a nadar en la parte más honda de la enorme piscina. En determinado momento uno de ellos se subió a la tabla de clavados mientras otro lo esperaba abajo en el agua sosteniendo un flotador, según informó FOX-29 Philadelphia. Ahí es cuando ocurrió la tragedia. “Él iba a saltar y usar eso [el flotador] pero cuando cayó al agua el flotador estaba en el testigo y el flotador se alejó de todos, supongo que entonces todo se volvió una lucha”. Al no encontrar algo de qué agarrarse la víctima se hundió hasta el fondo del agua. La tragedia ocurrió en parte porque según se informa ninguno de los muchachos sabía nadar. Afortunadamente uno de ellos tenía un teléfono celular y pudo dar aviso de lo ocurrido. “[Un] niño de 15 años era el único que tenía un celular, él se detuvo y se dio cuenta de, hey, tengo que llamar”, explicó Blair. Mensaje oficial del club tras ocurrida la tragedia: SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER “Ha ocurrido un trágico accidente en el club de nado esta madrugada”, informaron por su parte portavoces del centro deportivo por medio de su página de Facebook. “Cuatro adolescentes entraron en la propiedad. luego del cierre, aparentemente para “ir de piscinas’. La policía fue llamada hacia la 1:00 a.m. por uno de los adolescentes y cuando la policía llegó encontró al joven inconsciente en la parte más honda de la piscina”. “Queremos agradecer a los rescatistas que brindaron su asistencia en este terrible evento”, se dijo. “Queremos pedirles a todos que mantengan a las familia involucradas en sus pensamientos y en sus oraciones en estos momentos”. La identidad del jovencito que falleció no ha sido revelada hasta el momento. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Se ahoga un niño de 13 años que se metió a nadar a escondidas con sus amigos en un club de Pennsylvania

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.